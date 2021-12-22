جرس «بيغ بن» يقرع في رأس السنة

جرس «بيغ بن» الشهير في قصر ويستمنستر بلندن، 20 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

لن تَحول أعمال ترميم برج إليزابيث في قصر ويستمنستر المستمرة منذ أربع سنوات دون أن يقرع جرس «بيغ بن» اللندني الكبير كعادته في لحظة الانتقال إلى السنة الجديدة، قبل أشهر من انتهاء ورشة الأشغال.

ففي ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر، سيقرع الجرس البالغ وزنه 13.7 طن 12 دقّة مع حلول منتصف الليل على جري العادة، ليعلن بدء سنة 2022، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الجهات المعنية في البرلمان البريطاني أنها ستكون المرة الأخيرة يدقّ جرس «بيغ بن» بواسطة آلية موقتة، إذ سيعاود اعتبارا من الربيع تشغيل الآلية الأصلية العائدة إلى الحقبة الفيكتورية التي تجعل الساعة تدق طوال اليوم للمرة الأولى منذ إطلاق أعمال الترميم العام 2017.

وبسبب ورشة الترميم التي يخضع لها برج إليزابيث المشيد العام 1859، لا يدّق جرسه إلا في مناسبات نادرة. وسيشاهد البريطانيون للمرة الأولى منذ أربع سنوات جوانب الأربعة التي تحجبها السقالات راهنا.

وألغي للسنة الثانية تواليا بسبب وباء «كوفيد-19» عرض الألعاب النارية الذي يقام عادة بمناسبة رأس السنة في وسط لندن على ضفاف تيمز ويجمع نحو 100 ألف شخص.