بدء عرض «بيمبو» أحمد مالك وويجز على «شاهد»

أحمد مالك في مشهد من مسلسل «بيمبو» (أ ف ب)

من «أعمال شاهد الأصلية»، انطلق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات «بيمبو» من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتعرض على «شاهد VIP».

يبدأ أحمد مالك كلامه بالثناء على ما يصفه بـ«الإشراف الإبداعي للمخرج عمرو سلامة، وأنا ممتن له لأنه رآني الأنسب لهذا الدور، وآمل أن أكون على قدر المسؤولية». ويلفت إلى أن «الحوار خفيف الظل، إضافة إلى أن الرؤية المميزة للمخرج تجعلنا أمام خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعاً، إلى جانب الكيمياء الموجودة بين الممثلين»، وفقاً لبيان قنوات «إم بي سي».

ويوضح مالك: «إن مضمون الشخصية قريب مني، فأنا في عمر مقارب لبيمبو، وتساؤلاتي مشابهة لتساؤلاته». ويضيف: «بيمبو هو شاب لديه أسئلة وجودية، كعديد الشبان في مثل سنه عن الحياة والمستقبل، ومن خلال هذه التساؤلات يدخل في مغامرات مشوقة، ضمن إيقاع شبابي جميل، يحمل الطابع الكوميدي». ويشير إلى أن «العمل يدور في سياق تشويقي كوميدي، ويبدأ بوقوع جريمة، لتتمحور الدراما بعدها في بحث بيمبو وشخصيتين أخريين هما جابر ولانا عن الجاني، ويواجهون في طريقهم مغامرات كثيرة مع ضيوف متميزين».

ويختم بالقول: «مسلسل (بيمبو) هو تقديم لعصر جديد نأمل أن نراه في الدراما المصرية والعربية، هو دراما شبابية نفتقدها في الوقت الحالي».

كوميديا سوداء مليئة بالمغامرات

تضع هدى المفتي العمل في خانة «الكوميديا السوداء» المليء بالمغامرات، لافتة إلى أن «القصة تحمل بصمة خاصة تميز المخرج عمرو سلامة، وسيتابع الناس عملاً مميزاً بشخصياته الأساسية المتناغمة (بيمبو، ولانا (وهي الشخصية التي أؤديها)، جابر، جايلاند، ثم شادي شقيق لانا».

وتشرح عن شخصية لانا بالقول: «هذه الإنسانة هي مزيج من كل شيء، فهي الطيبة والذكية والشريرة والتي تحب أصدقاءها، وأعتقد أنها ستصل إلى قلب الجمهور». وتشير إلى أن «لها صديقة تدعى مريم، تختفي في ظروف غامضة، وتحاول اكتشاف أسباب اختفائها، ومن هم الأشخاص الذين لهم مصلحة في هذا الأمر، ويساعدها في ذلك بيمبو وجابر».

وتشيد بالتعاون لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة، وتقول: «هو مخرج متميز وذكي، ويعرف كيف يوجه الممثل ويصل إلى ما يريده منه دون الضغط عليه نفسياً، كما يعطيه مساحة ليظهر إبداعه، وأنا سعيدة أنني أطل اليوم من خلال (شاهد VIP)، التي أحرص على متابعة ما تعرضه من أفلام ومسلسلات متنوعة ومحتوى مسلٍ».

علامات استفهام كثيرة

من جانبه، يشير ويجز قائلاً: «إنني أقوم بأول دور تمثيلي لي، وأقدم شخصية محورية أحاول فيها تقديم كل ما بوسعي لأكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختارني للدور»، مؤكداً أن «هذا العمل سيحدد ما إذا كنت سأكمل في مشوار التمثيل أم لا». ويشرح عن شخصية جابر، فيقول هو «شاب من الصعيد، ينتقل إلى القاهرة؛ بحثاً عن لقمة العيش، وهناك يلتقي بيمبو، وتحدث بينهما تطورات كثيرة». ويشدد على أن «وجود مصحح للهجات معنا في موقع التصوير جعلني مطمئناً». وعن العلاقة الذي تجمع جابر ببيمبو، يقول: «الشابان لا ينتميان إلى التركيبة المجتمعية نفسها، وبينهما علامات استفهام كثيرة، نحاول فهمها طيلة الأحداث».

وعن سبب دخوله عالم التمثيل اليوم، يؤكد ويجز: «إنني لم أشعر يوماً بأنني جاهز للتمثيل حتى عرض علي عمرو سلامة هذا المسلسل، فقررت خوض المغامرة، شرط ألا يتعارض ذلك مع فكرة أنني في الأساس مغني راب».

نكهة شبابية

أما المخرج عمرو سلامة، فيشدد على أهمية دور المنصات الرقمية في صناعة السينما والدراما اليوم، معتبراً «أنها كانت فاتحة خير لأنها خلقت مجالاً، لتقديم نوع جديد من الأفلام والمسلسلات، نتمكن فيه من تقديم قصصنا بشكل مركز أكثر، فلا نضطر لكتابة أكثر مما تحتاجه القصة، كما أنها تعطينا مساحة أكبر ووقتاً أكثر للعمل». ويؤكد أن «السنوات الماضية أثبتت أن المنصات هي المفضلة لدى الجيل الجديد، وتؤمن له الأعمال الملائمة وهو ما ليس متاحاً على المنصات التقليدية». ويشدد على أن «التواصل مع (شاهد VIP)، فريد من نوعه، فهي أكثر المنصات العربية مشاهدة، كما أن للقيمين عليها الطموح والرغبة في تحسين الجودة واختيار المواضيع المختلفة عن السائد، وفيها أسلوب بصري وطرح مغاير ونكهة شبابية».

ويشير سلامة إلى أن «بيمبو هو قصة غموض محكية بشكل جديد وتجمع التشويق والكوميديا، عن شاب يتاجر في المخدرات، لكنه مقتنع بأنه أكبر من ذلك، ويحاول إيجاد فتاة مفقودة، هي صديقة فتاة يحبها، وهدفه في الأساس إيجاد معنى أكبر لحياته».

يضم العمل أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة، قصة وتأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي، وعبد العزيز النجار.