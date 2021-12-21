رانيا يوسف تستأنف «المماليك».. ومؤتمر صحفي الأربعاء لإعلان تفاصيله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 12:25 مساء
رانيا يوسف من كواليس تصوير «المماليك» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعقد شركتا «بيست ميديا بروداكشن» و«زيموس للإنتاج» مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لإعلان تفاصيل مسلسلها «المماليك»، وذلك داخل أحد فنادق وسط القاهرة.

يعقد المؤتمر بحضور جميع صناع العمل في مقدمتهم المنتج إيهاب منير ومخرج العمل حازم فودة والمؤلف هشام هلال، إلى جانب نجوم العمل رانيا يوسف ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف.

من ناحية أخرى، استكملت الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها في المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، في مشاهد جمعتها مع محمد لطفي ورامي وحيد وفيدرا، وذلك بعد عودتها من رحلتها بإسبانيا.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، داخل إطار اجتماعي تشويقي، حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة.

مسلسل «المماليك»، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة «النهار»، ويشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

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