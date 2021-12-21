معرض «الحصاد الأول».. فنانون يونانيون يتحدون الإعاقة الذهنية

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)

ربما تكون الإعاقة حافزًا على الإبداع، وهذا ما شاهدته في سوق كيبسيلي البلدي بأثينا المزدحمة دومًا، من خلال عرض ثمانية طلاب من أتيليه الفنون الجميلة أعمالهم الفنية في معرض جماعي بعنوان «الحصاد الأول» بعد أن تلقوا تدريبهم ضمن مبادرة مؤسسة «مارغريتا» الخاصة، التي تعمل منذ سبتمبر 2020 في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك ضمن مشروع واعد، يتعلق بإدماج الفنانين ذوي الإعاقات الذهنية، من خلال اختيار أشخاص موهوبين من بينهم وتدريبهم وصقلهم وتزويدهم بالمواد الأولية، التي تساعدهم على تنمية مواهبهم الفنية وتشجيعهم على اكتشاف هويتهم الفنية الشخصية.

ثمانية فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية

المعرض، الذي يشارك فيه ثمانية فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية، بدأ يوم 22 أكتوبر، واختتم في 18 ديسمبر، وعرض في صالة عرض «جاليري 13M2»، في مبنى السوق البلدية في كيبسيلي.

ويرى فيه الزائر الأسلوب الشخصي لكل فنان، بأعمال فنية تعبر عن كل التيارات الفنية مثل التعبيرية والتجريدية، والواقعية، ولوحات رسمت باستخدام أدوات ما بين زيتية أو أكريليك على قماش، أو طلاء زيتي أو فحم على الورق المقوى.

والمشروع الواعد، الذي يتعلق بإدماج الفنانين ذوي الإعاقات الذهنية، ينظم باشراف مدربة الرسم في الأتيليه خريسولا بلاكيوتي (Chrysoula Plakioti).

في لقاء مع الفنانين، قالت إليسافيت سترغيذي: «أحب أن أعبر عن نفسي من خلال الكولاج (هو تكنيك فني يقوم على تجميع أشكال مختلفة لتكوين عمل فني جديد) والكارتون والصمغ، بينما كنت أعمل في الماضي على النقش بالطين والجص. أنا مسرورة من عرض ثلاثة من أعمالي (الحياة المشهورة) و(الآبار الذهبية) و(صداقات القلب)... استلهمت العمل من أحد أصدقائي في مختبر مارغريتا للتربية الخاصة».

ويقول يورغوس ذوكولغوس، الذي رسم لوحة «الشتاء»- زيت على قماش- وفيها يبرز بيت وإنسان وهي مكونة من لوحتين، واحدة بالألوان والأخر ى بالقلم الرصاص، إنه مسرور بعرض أعماله للجمهور ويتمنى المشاركة في أعمال فنية أخرى.

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وعرض خاريس ثانوس لوحته «بيت في أنوليوسيا» - أكرليك على قماش- وتحكي قصة زيارته المتكررة في الصغر لبيت جدوده والفسحة في الحديقة.

أما ميخاليس فرانغولوبولوس، فله ثلاث لوحات في المعرض، إحداها صورته الشخصية سماها ميخاليس - فحم على كرتون- واللوحتان الثانية والثالثة سماهما «إنسان» واستخدم فيهما الطلاء الزيتي على كرتون.

ميري ذانيلاتو، قالت: «أنا عمري 21 عامًا، وأعمالي هي، لوحة تحت عنوان (غيوم) وفيها استخدمت ألوان تمبرا، لاصقة. واللوحة الأخرى بعنوان (قلوب) - أكرليك على قماش- وأنا سعيدة بمشاركتي في المعرض وبإعجاب الناس بها»، مؤكدة على التأثير الإيجابي للفن على نفسية الفنان.

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)

8 فنانين من ذوي الإعاقات الذهنية يشاركون بأعمالهم في معرض يوناني تحت عنوان «الحصاد الأول» بأثينا (بوابة الوسط)