مقتل مغني راب أميركي طعنا في كواليس مهرجان موسيقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 03:30 مساء
مغني الراب «دراكيو ذي رولر» في لوس أنجليس، مارس 2021 (أ ف ب)

تُوفي مغني الراب الأميركي «دراكيو ذي رولر»، الأحد، بعد تعرضه للطعن في كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجليس، بحسب ما أفاد وكيل أعماله سكوت جوسن.

وكان مقررا أن يحيي الفنان البالغ 28 عاما، واسمه الحقيقي داريل كالدويل، في نهاية الأسبوع الفائت حفلة في إطار مهرجان «وانس آبن إيه تايم إن إل إيه»، مع نجوم الهيب هوب سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنت، وفق «فرانس برس».

وجرى الإبلاغ عن الحادثة التي أودت بحياة مغني الراب عند الساعة (20:40) من مساء السبت، بحسب ما أفادت جريدة «لوس أنجليس تايمز» نقلا عن مسؤول في هيئة الإسعاف في المدينة.

ونُقل شخص لم تُكشف هويته في بادئ الأمر، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق، كُشفت هوية المصاب وهو داريل كالدويل الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأنهت «لايف نايشن» المشاركة في تنظيم المهرجان، الحدث بعيد الإعلان عن الحادثة. وقالت الشركة المتعهدة للحفلات في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، «حصل شجار في الكواليس»، و«احتراما للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرر عدم المضي» في إقامة الحفلات المقررة.

وكتب سنوب دوغ عبر «تويتر» أنه كان موجودا في الحجرة المخصصة لنجوم الحفلة لدى تبلغه بنبأ الحادثة، وقرر ترك المكان على الفور.

وقال «أنا حزين لما حصل الليلة الماضية خلال مهرجان وانس آبن إيه تايم إن إل إيه»، متوجها «بالتعازي إلى عائلة دراكيو ذي رولر ومحبيه».

وبدأ كالدويل مسيرته في موسيقى الراب سنة 2015، وحازت أغنيات عدة أطلقها إعجاب النقاد.

وأوقف المغني سنة 2017 لحيازته أسلحة، وفي 2018 بتهمة الضلوع في جريمة قتل أودت بحياة شاب في سن 24 عاما. وهو أمضى سنوات في السجن على خلفية هذه التهمة.

وجرت تبرئته سنة 2019، لكنه اتُّهم بالمشاركة في تشكيل عصابات إجرامية. ووافق على اتفاق مع القضاء وأطلق سراحه العام 2020.

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