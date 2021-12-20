أرمينيا تفوز بالنسخة المخصصة للأطفال من «يوروفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 04:15 مساء
فرقة «مونيسكين» الإيطالية الفائزة بـ«يوروفيجن» خلال الحفل النهائي في هولندا، 22 مايو 2021 (أ ف ب)

فازت أرمينيا، الأحد، في باريس بـ«يوروفيجن جونيور»، النسخة المخصصة للأطفال من المسابقة الغنائية الأوروبية الشهيرة، بفضل المغنية مالينا البالغة 14 عاما وأغنيتها «كامي كامي».

وتنافس 19 بلدا في هذه النسخة من المسابقة المخصصة للمغنين بين سن التاسعة والرابعة عشرة والتي نظمتها فرنسا للمرة الأولى بعد فوز ممثلتها فالنتينا في نسخة العام الماضي مع أغنية «جيماجين»، وفق «فرانس برس».

وتقدمت مالينا على ممثلة بولندا سارة جيمس البالغة 13 عاما وأغنيتها «سامبادي»، وفرنسا التي مثلها الفتى إنزو ذي الـ13 عاما أيضا وأغنيته «تيك تاك».

وفازت ممثلة أرمينيا في المسابقة بفضل تصويت الجمهور عبر الإنترنت، مع أكثر من 4.3 ملايين صوت من حوالى مئتي بلد، وفق المنظمين.

وإثر المرحلة الأولى من تصويت الحكام في كل بلد مشارك بالمسابقة، تصدر ممثل فرنسا التصنيف، وتلته بولندا وأرمينيا.

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