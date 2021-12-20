الإمارات توقف الرقابة على الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:56 صباحا
مشهد عام لمعرض إكسبو دبي 2020، 28 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت الإمارات، الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يجري عرضها في دور السينما، على أن يُجرى إدراج (+21 عاما) ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنه سيجري «إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المكتب «حسب هذا التصنيف، سيجري عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، وسيُجرى منحها التصنيف بناءً على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة».

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معا، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإن البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

ويسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي.

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