«العاصمة البيضاء».. مهرجان وألوان

الدكتور مفتاح خليفة عروة والفنانة التشكيلية زهرة البيباص (بوابة الوسط)

انطلق في معرض طرابلس الدولي، مهرجان العاصمة البيضاء تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» بتنظيم وإشراف جمعية ميلاد جديد للعمل الخيري وبالتعاون مع منظمة جليلة.

ويعكس المهرجان الذي تنتظم فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، الحاجة إلى استحضار حالة الفرح وبث روح الإيجابية، بموضوعات تحتفي بالأمل والوثوب والانطلاق، تجسدها لوحات مجموعة بانوراما التشكيل المازجة بين موضوعات الجمال والحرية، وكذا النثر اللوني السارد أيضا لحكايات المكان، واستلهام ومضات من شعاع الماضي، والإطلالة على ضفافه عبر الوجوه والمباني وإيقاعه الحياتي بكل تفاصيله.

مدرسة الأكاكوس

وشملت الفعاليات عروضا فنية، وأخرى لنماذج من المشغولات اليدوية في اللباس والأحذية وأدوات الزينة والإكسسوارات، إضافة إلى الأردية الخاصة بالمناسبات، وما يتعلق أيضا بقوالب الخزف ومنحوتات الخشب.

وقالت الفنانة التشكيلية زهرة البيباص التي تحدت الإعاقة بواسطة الرسم بالفم، إن علاقتها مع الفرشاة والألوان لازمتها منذ الطفولة ووجدت سبيلا لصقلها عبر الدراسة بكلية الفنون، لترتقي بمستوى أدائها إلى مشاركات محلية، ثم عربية، وأوروبية في الشارقة وتونس وبينالي نابولي ومالطا، ومعارض بفنزويلا وهولندا وفرنسا.

وأضافت أن لوحاتها لا تنتمي لمدرسة فنية محددة لكنها تنويعات من أساليب عدة، غير أنها تتجه بمضمونها إلى محاكاة المدرسة الأكاكوسية حسب تعبيرها، بغية التأصيل لمنابت الحضارة الليبية القديمة.

وأشار المنسق العام لمؤسسات المجتمع المدني، الدكتور مفتاح خليفة عروة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن المهرجان هو نتاج عمل جماعي لـ25 منطقة ومدينة، تحمل كل منها بصمتها في التقاليد وملامح من مظهرها الفلكلوري العام، بهدف إبراز جانب اللحمة الوطنية والعناصر المشكلة لهذا التماسك في الأعراف والتقاليد والفنون والثقافة.

أشكال فنية

وأوضح الشعاب الزنداح مدير متحف الزنداح بزليتن لتجميع وعرض المقتنيات الشعبية، أن مشاركتهم تتمثل في صناعة أشكال فنية من النخيل، وأخشاب الزيتون والسرول ومراعاة الجانب الجمالي في النحت ومحاولة وضعها على أسس تخدم المجال السياحي للرفع من قيمة المسار الحرفي وتبيان إسهاماته في التعريف بالهوية الليبية.

ومن جهتها، حدثتنا زهراء القمودي كمصممة أزياء حول أهمية الاستثمار في الرأس مال البشري، عبر التعليم والتدريب، خصوصا العنصر النسائي لما يعنيه لها من اعتماد على النفس وإظهار قدراتها ومهاراتها في الإدارة والعمل.

الشعاب الزنداح، مدير المتحف (بوابة الوسط)

زهراء القمودي، مصممة أزياء (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

الفنانة التشكيلية زهرة البيباص (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)

مهرجان العاصمة البيضاء يقام تحت شعار «كن معنا ولا تخرج من الصورة» (بوابة الوسط)