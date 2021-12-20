5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر

«متحف» داخل شقة في مصر (الإنترنت)

تناولت وسائل إعلام مصرية أخيرًا واحدة من أغرب القضايا، بعد أشهر من فحص النيابة العامة لمحتويات إحدى الشقق بضاحية الزمالك بمحافظة الجيزة، التي تشكل قطعًا أثرية نادرة تنتمي إلى عصور مختلفة، فرعونية وإسلامية وحديثة، مع توصية بإنشاء متحف يضم هذه المقتنيات نظرًا لقيمتها التاريخية الكبيرة.

واستعرض الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، السبت، تقرير النيابة العامة في مصر بخصوص هذه الواقعة، التي لعبت الصدفة دور البطولة فيها، وانتهت إلى العثور على «كنز» لا يقدر بثمن.

فبعد خمسة أشهر من الفحص والعمل المستمر، والتنسيق بين النيابة العامة والمجلس الأعلى المصري للآثار، لفحص وجرد محتويات «كنز» شقة الزمالك، أعلنت النيابة العامة، الانتهاء من فحص القطع المعثور عليها داخل الشقة، وفق «الوطن».

البداية، كانت حين توجهت قوة من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، إلى الشقة، لتنفيذ حكم قضائي بالحجز عليها لصالح أحد المواطنين ضد نجل مالكها، فاكتشفت «الكنز»، ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة والنيابة العامة وأجهزة الأمن.

محتويات الشقة

تتنوع محتويات الشقة ما بين صناديق مرصعة بالمجوهرات مختلفة الأحجام والأشكال، ولوحات فنية، وقطع متباينة من التحف والتماثيل، والأنتيكات، فضلًا عن نياشين من العهد الملكي بعضها كُتب عليها عبارة «مجلس النواب»، وتشير إلى مجلس النواب في العهد الملكي.

وبعدما تبين للنيابة العامة المصرية ضخامة محتويات الشقة، أمرت بنقل المحتويات إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، كما اكتشفت النيابة وجود قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ثم بدأت اللجنة في أعمال الجرد بداية من يوم 11 يوليو، وحتى الأيام القليلة الماضية، وكان ذلك على مدار عدة جلسات.

وفي 5 يوليو، ظهر مالك شقة الزمالك في ساحة القضاء، ولجأ لمحكمة الأمور المستعجلة، وقدّم أمامها استشكالًا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ضد نجله، الذي بموجبه تم دخول الشقة.

وأوضح مالك الشقة، أن حكم التنفيذ الذي مكن القوة الأمنية من دخول الشقة، صادر ضد نجله وأن الأخيرلا يمتلك الشقة، فضلاً عن كونه ليس طرفًا في النزاع بين نجله كريم والآخرين، واستمعت له المحكمة، وبتاريخ 2 أغسطس حجزت الدعوى للحكم، وبتاريخ 21 أغسطس أصدرت المحكمة حكمًا بقبول استشكال مالك الشقة، وبوقف تنفيذ حكم الحجز.

المشهد الأخير في هذه الواقعة، كان بصدور بيان من النيابة العامة، أكدت فيه أنها انتهت من فحص خمسة الآف قطعة، تبين أن من بينها 1384 قطعة ثبُت أثريتها، و1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية ومُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار.

فيما أكدت النيابة العامة أن التقرير الخاص بالفحص تسلمه النائب العام من 320 صفحة، وأنها بصدد استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة، فضلًا عن تحقيقات في القضية بشكل عام، ومنها استدعاء المتهمين.

«متحف» داخل شقة في مصر (الإنترنت)

«متحف» داخل شقة في مصر (الإنترنت)

«متحف» داخل شقة في مصر (الإنترنت)

«متحف» داخل شقة في مصر (الإنترنت)