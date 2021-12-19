الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 08:22 مساء
قاعة سينما في الإمارات. (الإنترنت)

أعلنت الإمارات، الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج «+21 عامًا» ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية. 

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنه سيتم «إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية»، وفق «فرانس برس».

رض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية
وأضاف المكتب: «حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة».

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

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وبدأ البلد الخليجي منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات. وأعلنت الإمارات، في وقت سابق هذا الشهر، تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإن البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديًّا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي. ويسكن الإمارات عشرة ملايين شخص، بينهم تسعة ملايين أجنبي.

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