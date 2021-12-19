عرض «كلشي ماكو» في مهرجان «السليمانية السينمائي الدولي» بالعراق

بوستر فيلم «كلشي ماكو» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، الإثنين، ضمن مسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة الخامسة من مهرجان «السليمانية السينمائي الدولي» في العراق، وذلك ليكون عرضه الأول في بلده.

أُنتج هذا المشروع في العراق بالتعاون مع فؤاد جلال رشيد من «ماستي فيلم» وهي شركة إنتاج في السليمانية وهدى الكاظمي من «عشتار العراق لإنتاج الأفلام - بغداد»، وفقًا لبيان.

ونال الفيلم أخيرا إشادة واسعة في أعقاب نجاح عرضه الأول عربيًا في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وتدور أحداثه على خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من العام 2006 بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تجعلهم عرضة للمخاطر. في قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة وهي روائية وأم عزباء فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف. قُبيل بدء العام الجديد وفي أعقاب أحداث ما كانت في الحسبان تهيئ سارة وجيرانها أنفسهم لمستقبل مجهول المعالم بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

كتبت الفيلم ميسون الباجه جي بالتعاون مع شريكتها في الكتابة المقيمة في بغداد إرادة الجبوري واللتان حضرتا سويا العرض الأول للفيلم في العالم العربي بالقاهرة في نوفمبر الماضي.

تشمل قائمة ممثلي الفيلم العديدين والقادمين من السليمانية وبغداد ومن خارج العراق أسماء مثل دارينا الجندي (في دور سارة) وباسم حجّار ومريم عباس وأحمد هاشمي ولبوة عرب وبديعة عبيد وزيدون سلمان خلف وسهام مصطفى وسامي العلي وعلي الكريم والفنان العراقي المشهور محمود

أبوالعباس.