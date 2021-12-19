طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

صناع فيلم «قمر 14» على السجادة الحمراء لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج المصري أحمد السبكي، التريلر الرسمي لفيلمه الجديد «قمر 14»، والمقرر أن ينافس به فى موسم أفلام رأس السنة، ومن المقرر طرحه بجميع السينمات 12 يناير المقبل.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14» في إطار اجتماعي رومانسي من خلال 5 حكايات مختلفة لكنها تنتهي في ليلة واحدة ويكون فيها القمر بدرًا، أي يوم 14 وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في أكتوبر الماضي، ضمن عروض خارج المسابقة.

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج هادي الباجوري.