طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 11:32 صباحا
صناع فيلم «قمر 14» على السجادة الحمراء لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج المصري أحمد السبكي، التريلر الرسمي لفيلمه الجديد «قمر 14»، والمقرر أن ينافس به فى موسم أفلام رأس السنة، ومن المقرر طرحه بجميع السينمات 12 يناير المقبل.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14» في إطار اجتماعي رومانسي من خلال 5 حكايات مختلفة لكنها تنتهي في ليلة واحدة ويكون فيها القمر بدرًا، أي يوم 14 وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في أكتوبر الماضي، ضمن عروض خارج المسابقة.

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج هادي الباجوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مميزات جديدة تضاف لـ«سبورتاج كيا»