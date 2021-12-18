تكريم البروفيسور محمد خطاب لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 05:16 مساء
جامعة عمر المختار تكرم البروفيسور محمد طيب خطاب، الثالث من اليمين (فيسبوك)

كرم أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية بجامعة عمر المختار، بالبيضاء، البروفيسور محمد طيب خطاب، لمناسبة اليوم العالمي لللغة العربية.

ويحتفل العالم كل عام في 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية، كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1973، المتضمن إدخال اللغة العربية قائمة اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وخطاب هو عضو اللجنة العلمية لوضع مناهج التعليم الأساسي 1988م، كما شارك في دورات تدريبية لإعداد المعلمين في كل من جامعتي قاريونس وعمر المختار 1988م، وكان عضو اللجنة العلمية لمراجعة المناهج التعليمية 2002، 2004م، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية منذ 1996-2009م.

كما أسهم في تأسيس وافتتاح الدراسات العليا بقسم اللغة العربية العام 2004، ورأس عددًا من لجان التحكيم في المسابقات الجامعية على مستوى ليبيا 2010 ، 2018م، وناقش وأشرف على أكثر من عشرين رسالة علمية بين ماجستير ودكتوراه في جامعات عمر المختار وقاريونس وطرابلس.

وأيضًا، شارك في تقييم بحوث الترقيات العلمية لعدد من الأساتذة في كل من جامعات عمر المختار وقاريونس وطرابلس، وتولى المراجعة اللغوية لعدد من الكتب المترجمة بجامعة عمر المختار.

وشغل خطاب عضوية اللجنة العلمية لشؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار لأكثر من ست سنوات، كما ترأس لجنة إجازة النصوص في المؤتمر الأول للغة العربية الذي عقد بجامعة عمر المختار 2018م.

ومن أشهر مقولاته: «من أراد أن يصلح التعليم فعليه أن يصلح تعليم اللغة العربية».

جامعة عمر المختار تكرم البروفيسور محمد طيب خطاب (فيسبوك)
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