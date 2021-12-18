أوبرا «متروبوليتان» تشترط «الجرعة المعززة» لحضور عروضها

راقصون على المسرح في 24 سبتمبر 2021 في نيويورك خلال تمرين على مسرحية أوبرالية بعنوان «فاير شات اب إن ماي بونز» (أ ف ب)

اشترطت دار «متروبوليتان» للأوبرا، في نيويورك، على موسيقييها وجمهور حفلاتها تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، لحضور عروضها.

وقال مدير دار الأوبرا العريقة، بيتر غيلب في بيان إن هذه المؤسسة الثقافية التي يعمل فيها ثلاثة آلاف شخص يوميا بين عازفي أوركسترا وفرق فنية، تضم «بفارق كبير أكبر عدد من العاملين على صعيد المؤسسات غير الربحية في قطاع العروض الحية. لهذا يجب أن نكون طليعيين على صعيد السلامة والصحة»، وفق «فرنس برس».

واضطرت دار «متروبوليتان» للأوبرا إلى إغلاق أبوابها فترة سنة ونصف سنة بسبب جائحة كوفيد-19 التي ضربت مدينة نيويورك بشدة، ما وضع المؤسسة في وضع صعب واضطرها إلى بدء مفاوضات طويلة مع فرقها العاملة للتوافق على اقتطاعات في الرواتب.

وكانت دار الأوبرا الواقعة في مركز لينكولن في جزيرة مانهاتن، فرضت التلقيح على فرق العمل والجمهور عند إعادة فتح أبوابها في 27 سبتمبر. ومذاك، حضر 160 ألف متفرج 59 عرضًا.

وستكون الجرعة المعززة إلزامية «لدخول أوبرا متروبوليتان» اعتبارًا من 17 يناير للأشخاص المخولين، أي بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» أو «موديرنا»، وبعد شهرين على جرعة لقاح «جونسون أند جونسون».

أما «أولئك غير المخوّلين (للجرعة المعززة) فيمكنهم الاستمرار في دخول (أوبرا متروبوليتان) لكن عليهم تلقي الجرعة بعد فترة وجيزة من استحقاقها».