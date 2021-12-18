«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 02:14 مساء
اليوم العالمي للغة العربية لعام 2021 (الإنترنت)

تُعدّ اللغة العربية ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم؛ إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حسب الموقع الإلكتروني لمنظمة «يونسكو».

ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية، لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وأبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء. وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات. ويزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبيّن الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى؛ إذ كانت اللغة العربية حافزًا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة. وأتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

طالع: اليونسكو تبحث ضم «الخط العربي» لقائمة التراث غير المادي

وموضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام هو «اللغة العربية والتواصل الحضاري»، ويُعتبر بمثابة نداء للتأكيد مجددًا على الدور المهم الذي تؤدّيه اللغة العربية في مد جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جدًا.

وتتمثّل الغاية من هذا الموضوع في إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، فضلاً عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام. وكانت اللغة العربية على مرّ القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسّد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.

ويكتسي موضوع العام 2021 أهميّة بالغة في كنف المجتمعات التي تتعاظم فيها العولمة والرقمنة والتعددية اللغوية، إذ يُسلّم بالطبيعة المتغيّرة للعالم والحاجة الماسة لتعزيز الحوار بين الأمم والشعوب.

إدارج على قائمة التراث
وأعلنت منظمة «يونسكو»، الثلاثاء إدراج الخط العربي في تراثها غير المادي، الذي يشكل رمزًا ثقافيًا أساسيًا في العالمين العربي والإسلامي، ما يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهددًا، «فرانس 24».

وتعرف اليونسكو التراث الثقافي غير المادي أو «التراث الحي» بأنه «الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي». ومن أبرز أنواع «هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل» التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية.

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«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد