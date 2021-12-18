الفنانة المتبسمة خلود الزوي

الفنانة خلود الزوي معزوفة التفأول والألوان

الابتسامة وزهاء الألوان

«عِش ضاحكًا مهما شقِيت إنَ الجُروحَ بصوتِ الضَّحكِ تلتئِمُ».. هكذا تقدم الفنانة خلود الزوي، المتبسمة على الدوام، فانعكست ابتساماتها المشرحة على ألون لوحاتها. كتبت في صفحتها على ال«فيسبوك» في اليوم العالمي للمرأة تقول: «إنها سوف تواصل عبر أعمالها إيصال صوت المرأة الليبية القوية الناجحة، ما يمر بها من مشاعر، سواء أكانت حزنًا أو فرحًا» والنص بكامله واضح ضمن مرفقات بعض من لوحاتها.

رسامة بألوان الألحان

وعلى الرغم من بروزها في السنوات الأخيرة من هذا القرن، فإنها حجزت لإبداعها ركنًا بديعًا في المشهد التشكيلي الليبي. معظم لوحاتها ترصد النساء، وتمنحهن بفرشاتها وألوانها قدرة ليبُحن بما يشعرن به من ظلم وقهر، خصوصًا من بعد سنوات التهجير والخطف والاغتصاب. ومع ذلك كله لا تترك فرصة من دون أن تبرز قوتهن وقدرتهن على المجابهة والحياة ونيل حقوقهن، ولعل نجاحها في انتقاء عناوين معارضها يوحي لنا أنها متمكنة من لغتها، أو لنقل متأثرة بقلم والدها الكاتب المعروف محمد الزوي. في خلال خمس سنوات قدمت لنا ثلاثة معارض: الأول بعنوان (عيون الآخر) وأخبرتنا أن المجتمع الليبي يرى بعيون غيره، أما (طلاسم الروح) وهو معرضها الثاني، فأقامته تخليدًا لذكرى رحيل والدها السنوية فقدمت لوحاتها من خلال لون والدها المفضل وهو اللون الأصفر. والمعرض الثالث هو الذي انتقت له عنوان (بوحهن) وكانت لوحاتها محاولة لإيصال صوت النساء عبر الألوان (الرابط 1). كتب الأديب منصور بوشناف عنه فقال: «.... في أعمالها الأخيرة تتحرر خلود الزوي من ظلام القدر الكاتم وتقول حقيقة نساء ليبيا المستقرات الهانئات... تصوّرهن في مجموعة لوحات هي تفاصيل لوحة واحدة يمكن تسميتها بــ (عذابات الأنوثة وتفاصيل إعدامها)....». أما رضوان بوشويشة فيقول عنها: «خلود محمد أحمد الزوي.. رسامة بألوان الألحان».

توافق الرسم والنغم

ابتدأت حياتها الفنية بالموسيقى فأجادتها، فمن بعد نيلها لدبلوم من معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى سنة 1994 انتقلت إلى كلية الفنون والإعلام فنالت بكالوريوس موسيقى تخصص بيانو سنة 1997. سنة 2001 تحصلت على الجائزة الأولى في التأليف الموسيقي في مهرجان الإبداع النسائي على مستوى ليبيا. سنة 2004 تفرغت للتصوير الفوتغرافي ومنه نحو الرسم والتشكيل فأبدعت.

عندما تُسمع الألوان

كتبت عنها الشاعرة خلود الفلاح، (الرابط 2) قائلة: «خلود الزوي واحدة من جيل الفنانات الليبيات اللواتي برزن في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. لوحاتها ترصد الإنسانية بشرائحها الاجتماعية المختلفة، وكأنهن تقدم تفاصيل للوحة واحدة. نساؤها مستسلمات، يائسات ولكنها بالفرشاة والألوان تمنحنا فرصة الاقتراب منهن وسماع أصوتهن».

الفنانة، المتفائلة والمتبسمة على الدوام خلود الزوي، ظاهرة فنية تستحق الكثير من التأمل والدراسة والتحليل.