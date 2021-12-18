إيطاليا تستعيد 200 قطعة أثرية مسروقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:04 صباحا
المدّعي العام في مانهاتن سيروس فانس في نيويورك في 5 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

أعلن مدع عام في نيويورك أن الولايات المتحدة أعادت إلى إيطاليا 200 قطعة أثرية، تُقُدر قيمتها بـ10 ملايين دولار، في أحدث عملية إعادة لأعمال فنية مسروقة ينفذها محققون أميركيون.

وتشمل المسروقات إناءً خزفيًا يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد باسم «بيثوس ويوليسيس»، ووجهًا مصنوعًا من الطين يمثل إحدى الآلهة من القرن الرابع قبل الميلاد، وفق «فرانس برس».

وأكد المدعي العام في مانهاتن سيروس فانس أن «استعادة هذه المجموعة المبهرة من الفن القديم» تظهر «ضرورة أن يتأكد هواة جمع الأعمال الفنية وأصحاب المعارض» من «قانونية القطع التي يشترونها».

وأشار فانس إلى أن 150 قطعة من بين المجموعة المسروقة مرتبطة بتحقيق أجراه مكتبه في قضية إدواردو ألماجيا، وهو تاجر تحف إيطالي كان يسكن في نيويورك قبل أن يغادر الولايات المتحدة في العام 2003.

وأوضح فانس أن ألماجيا خضع للتحقيق في إيطاليا في قضية تهريب قطع أثرية مسروقة وبيعها لشراة أميركيين، وأنه لا يزال طليقًا.

وأضاف أن 100 قطعة من الأعمال التي تم استردادها صودرت من متحف فوردهام للفنون اليونانية والإتروسكانية والرومانية في نيويورك.

وأعاد مكتب المدعي العام في نيويورك أكثر من 700 قطعة أثرية إلى 14 دولة منذ أغسطس 2020، من بينها ثلاثون قطعة إلى كمبوديا، وأكثر من مئة إلى باكستان، ونحو 250 إلى الهند.

وفي آوائل ديسمبر، أعلن فانس أن جامع التحف الأميركي مايكل شتاينهارت أعاد 180 عملًا فنيًا وتحفة مسروقة في أنحاء العالم خلال العقود الأخيرة، وبعضها من اليونان القديمة تقدر قيمتها بـ70 مليون دولار.

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