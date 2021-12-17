مصادرة هاتف أليك بالدوين ضمن التحقيق في مقتل مديرة تصوير «راست»

الممثل أليك بالدوين في نيويورك، 23 يناير 2019 (أ ف ب)

صادرت الشرطة الهاتف الجوّال لبطل فيلم «راست» ومنتجه الممثل، أليك بالدوين، الذي انطلقت منه رصاصة قتلت مديرة تصوير العمل.

وكان بالدوين يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم الوسترن، هالينا هاتشينز، عندما وقعت المأساة في 21 أكتوبر الفائت في مزرعة في سانتا في ولاية نيو مكسيكو، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأكد بالدوين أنه لم يضغط على زناد المسدس قبل أن ينطلق العيار الناري، بل كل ما فعله هو قدح المطرقة. وقال في مقابلة متلفزة إنَه لا يعرف طريقة وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير ووجودها «داخل المسدس» نفسه الذي قيل له إنه غير مؤذٍ.

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وأوضحت مذكرة مصادرة الهاتف أن بالدوين تبادل بالبريد الإلكتروني رسائل مع المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير بشأن نوع المسدس الذي ينبغي استخدامه في التصوير. وعرضت عليه المشرفة على الأسلحة مجموعة نماذج، لكنّه «طلب مسدسًا أكبر».

وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث، ولم تبادر حتى الآن إلى توقيف أي شخص، لكن من غير المستبعد أن يوجه القضاء تهمًا في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، على ما أفاد مكتب المدعي العام في سانتا في.

وشدد بالدوين في المقابلة التي أجرتها معه محطة «إيه بي سي» الأميركية على أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه «مسؤول» عن مقتل هالينا هاتشينز.