مصادرة هاتف أليك بالدوين ضمن التحقيق في مقتل مديرة تصوير «راست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 03:19 مساء
الممثل أليك بالدوين في نيويورك، 23 يناير 2019 (أ ف ب)

صادرت الشرطة الهاتف الجوّال لبطل فيلم «راست» ومنتجه الممثل، أليك بالدوين، الذي انطلقت منه رصاصة قتلت مديرة تصوير العمل.

وكان بالدوين يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم الوسترن، هالينا هاتشينز، عندما وقعت المأساة في 21 أكتوبر الفائت في مزرعة في سانتا في ولاية نيو مكسيكو، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأكد بالدوين أنه لم يضغط على زناد المسدس قبل أن ينطلق العيار الناري، بل كل ما فعله هو قدح المطرقة. وقال في مقابلة متلفزة إنَه لا يعرف طريقة وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير ووجودها «داخل المسدس» نفسه الذي قيل له إنه غير مؤذٍ.

طالع: بالدوين عن مقتل مصورة «راست»: لا أشعر بالذنب

وأوضحت مذكرة مصادرة الهاتف أن بالدوين تبادل بالبريد الإلكتروني رسائل مع المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير بشأن نوع المسدس الذي ينبغي استخدامه في التصوير. وعرضت عليه المشرفة على الأسلحة مجموعة نماذج، لكنّه «طلب مسدسًا أكبر».

وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث، ولم تبادر حتى الآن إلى توقيف أي شخص، لكن من غير المستبعد أن يوجه القضاء تهمًا في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، على ما أفاد مكتب المدعي العام في سانتا في.

وشدد بالدوين في المقابلة التي أجرتها معه محطة «إيه بي سي» الأميركية على أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه «مسؤول» عن مقتل هالينا هاتشينز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس بلدية برازيلي يسوي خلافه مع أحد معارضيه على حلبة مصارعة
منوعات
5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
اقتصاد
توصية أميركية باستخدام «فايزر» و«موديرنا» بدلا من «جونسون آند جونسون»
دولى
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة
ليبيا
«أسوشيتد برس» ترسم صورة غامضة للانتخابات الليبية.. وتتنبأ بالفوضى
ليبيا
في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
«فتلوكه»!!
وجهات نظر
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعشاب تمد جسمك بالمغنيسيوم