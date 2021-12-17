مسلح يقتل ممثلة مكسيكية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:15 مساء
رجل يحمل علماَ مكسيكياَ فيه ثقوب ترمز إلى الرصاص خلال مسيرة من اجل السلام واحتجاجاً على موجة جرائم العنف، انطلقت من كويرنافاكا إلى مدينة مكسيكو، في 23 يناير 2020 (أ ف ب)

أطلق راكب درجة نارية الرصاص على الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا (42 عامًا)، التي خُطفت العام 2010 مع زوجها وابنها، ليرديها قتيلة، في مدينة كويرنافاكا في وسط المكسيك.

وذكر مصدر في مكتب المدعي العام، في موريلوس، أنّ مندوزا هوجمت بعد ظهر، الثلاثاء، عندما كانت تنتظر ابنها ليخرج من مركز رياضي. ووفق شهود، وصل المهاجم عبر دراجته النارية وأطلق النار فورًا على الممثلة أمام ابنها القاصر، وفق «فرانس برس».

وشاركت مندوزا التي كانت عارضة أزياء، في فيلم «لا ميرا رينا ديل سور» الذي طُرح العام 2005، والمستوحى من رواية للكاتب الإسباني ارتورو بيريز ريفيرتي.

وتنشط مجموعات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات في كويرنافاكا.

وتواجه المكسيك موجة عنف قُتل فيها أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر 2006، وفق الأرقام الرسمية التي تعزو معظم هذه الجرائم إلى تجارة المخدرات.

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