«يونسكو» تدرج فنا تقليديا في البحرين على قائمة التراث الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 10:05 صباحا
شعار منظمة يونسكو في باريس، 12 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، الأربعاء، إدراج فن الفجري الشعبي في البحرين الذي يحيي تاريخ صيد اللؤلؤ في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

وكانت المملكة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة قد تقدمت بهذا الترشيح أمام المنظمة الأممية التي أعلنت الإدراج الجديد عبر حسابها على «تويتر»، وفق «فرانس برس».

وفن الفجري كان ضمن 48 ترشيحًا من كل أنحاء العالم تم النظر في إدراجها بقائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال اجتماع سنوي برئاسة «يونسكو».

وقالت المنظمة الأممية على موقعها إن تاريخ الفجري «يعود الى أواخر القرن التاسع عشر، وكان يؤديه تقليديا غواصو وطواقم صيد اللؤلؤ للتعبير عن المشقات التي يواجهونها في البحر».

وأضافت أن «المؤدين يجلسون على شكل دائرة ويغنون ويعزفون على أنواع مختلفة من الطبول والصنوج المعدنية الصغيرة في الأصابع وآلة الجحل، وهي عبارة عن وعاء من الفخار يستخدم كآلة موسيقية».

وتابعت «يحتل وسط الدائرة الراقصون والمغني الرئيسي المسؤول عن ضبط إيقاع العرض».

كما كانت البحرين من بين 16 دولة ذات غالبية مسلمة رشحت أيضًا الخط العربي الذي أدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية خلال اجتماع هذا الأسبوع.

وفن الفجري الذي ظهر في جزيرة المحرق البحرينية يُؤدى في مهرجانات في كل أنحاء البلاد.

وقالت «يونسكو» إن الفن «بات الآن معروفًا في كل أنحاء البلاد ويُنظر إليه على أنه وسيلة للتعبير عن الصلة بين الشعب البحريني والبحر».

وأضافت أن «الكلمات والإيقاعات والأدوات الموسيقية تستخدم لنقل قيم المثابرة والقوة والمهارة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
«فتلوكه»!!
وجهات نظر
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
الانتخابات المؤجلة
وجهات نظر
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعشاب تمد جسمك بالمغنيسيوم