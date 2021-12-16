تقليد «تبوريدة» المغربي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 02:50 مساء
عرض فروسية خلال معرض الحصان التاسع في الجديدة بالمغرب، 12 أكتوبر 2016 (أ ف ب)

أدرج تقليد «تبوريدة» لعروض الفروسية في المغرب المعروف أيضًا باسم «فنتازيا»، الأربعاء، على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وكتب الوفد المغربي الدائم لدى اليونسكو في تغريدة «إنه اعتراف بتراث حضاري عربي - أمازيغي (بربري) فريد من نوعه في العالم»، وفق «فرانس برس».

وكان المغرب قدم رسميًا في العام 2019 طلبًا لإدراج «تبوريدة»، واسمه في اللغة العربية مشتق من كلمة بارود، على قائمة التراث غير المادي للبشرية لليونسكو.

ويرتبط هذا التقليد المذهل لسلاح الفرسان الذي يحظى بشعبية كبيرة في الريف وينتهي بإطلاق طلقات نارية بشكل متزامن، باحتفالات المملكة، بما في ذلك حفلات الزفاف الكبيرة.

وبالتالي، يحضر آلاف المتفرجين المتحمسين كل عام هذه العروض المذهلة خلال عرض الخيل في الجديدة (غرب)، وهو أهم مهرجان للفروسية في البلاد.

يعود تاريخ تقليد الفروسية هذا إلى القرن الثالث عشر. والفرسان المشاركون متحدون ضمن قوات يطلق عليها «سورباس». وللمدن والقرى قوات «سورباس» وبطولات خاصة بها.

وتضم قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي قرابة 500 تسجيل.

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