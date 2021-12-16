تمديد معرض مجموعة الأخوين موروزوف في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 01:38 مساء
المعرض المخصص للأخوين موروزوف في مؤسسة «لويس فويتون» في باريس، 15 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

قررت مؤسسة لوي فويتون أن تمدد «لأسابيع عدة» المعرض الذي خصصته بمقرها في باريس لمجموعة الأخوين موروزوف الفنية، وهو الأول بهذا الحجم غير المسبوق لها خارج روسيا.

وأوضحت المؤسسة لوكالة «فرانس برس» أن «ثمة حماسة كبيرة لتمديد المعرض لأسابيع عدة بعد 22 فبراير»، وهو التاريخ الذي يفترض أن ينتهي فيه، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن عدد زواره «تجاوز الـ600 ألف حتى منتصف ديسمبر».

وتقدّم مجموعة موروزوف منذ 22 سبتمبر 200 لوحة ومنحوتة وصورة فوتوغرافية، جمعها الصناعيان الشغوفان بالفن الحديث الأخوان ميخائيل وإيفان موروزوف في مطلع القرن التاسع عشر. وتضم المجموعة لوحات لفان غوخ وغوغان ورونوار وسيزان وماتيس وبونار ومونيه ومانيه.. جنبًا إلى جنب مع رسامين روس من بينهم غولوفين وغونتشاروفا وكوروفين وماشكوف ومالتيتش وملنيكوف وريبين وسيروف وسواهم.

وتشكّل هذه المجموعة القسم الثاني من الأنشطة المخصصة لكبار هواة الجمع الروس، بعد معرض تشتشوكين (2016-2017) الذي جذب 1.29 مليون زائر، وهو رقم قياسي.

وأرجئ المعرض ثلاث مرات بسبب جائحة «كورونا».

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