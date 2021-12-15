مايان السيد مريضة بالتوحد وتعشق التمثيل في «حلم حياتي»

مايان السيد على بوستر مسلسل «حلم حياتي» (خاص لـ بوابة الوسط)

نجحت الممثلة المصرية الشابة مايان السيد في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية «خديجة» التي تؤدي دورها في حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا» والذي بدأ عرضه بداية الأسبوع على قناة «dmc».

وتقدم مايان دور «خديجة» (19 عامًا) والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية، وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملها مع حالة «خديجة» والدعم الذي تقدمه لها، والمشاكل التي تواجهها أيضًا لاحتواء حالتها.

اهتمام مايان بتفاصيل مرض التوحد انعكس على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، صعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، الانفعال الزائد من المزاح، التفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.

حكاية «حلم حياتي» من إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وبالإضافة لمايان، يشارك في بطولته ياسر صادق، منة عرفة، تيام مصطفى، يوسف عثمان، هنا داوود، وإيفا.

وقبل 3 أسابيع، انطلق فيلم «المحكمة» الذي تشارك مايان في بطولته بمصر وعدد دول من الخليج، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، غادة عادل، جميلة عوض، أحمد داش، نجلاء بدر وغيرهم.