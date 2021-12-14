تبرئة مغنٍ كونغولي في فرنسا من تهمة الاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 03:57 مساء
المغني الكونغولي كوفي أولوميديه في فرساي قرب باريس، 25 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

برأ القضاء الفرنسي مغني الرومبا الكونغولي كوفي أولوميديه، الإثنين، من تهم الاعتداء الجنسي على أربع راقصات سابقات، لكن حكم عليه بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لفترة تجريبية تمتد ثلاث سنوات بتهمة احتجازه لهن خلال جولاته في فرنسا.

وأوضحت رئيسة الغرفة الجنائية السابعة في محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس أن حكم التبرئة في الاعتداءات الجنسية صدر بالاستناد إلى «قرينة البراءة»، لافتة خصوصًا إلى إدلاء المدعيات بأقوال «متغيرة ومتناقضة أحيانًا»، وفق «فرانس برس».

في المقابل، خلصت المحكمة إلى أن فعل الاحتجاز مثبت «من دون أي شك»، مع حرمان المدعيات «من حريتهن بالكامل ومراقبتهن بصورة دائمة» من جانب شخصين متواطئين مع كوفي أولوميديه بين العامين 2002 و2006 في موقع بضاحية باريس.

وكانت الكونغوليات الأربع تقدمن بشكوى بين العامين 2007 و2013 اتهمن فيها كوفي أولوميديه باحتجازهن في موقع بضاحية باريس وإرغامهن على ممارسة الجنس معه، بصورة منتظمة مع بعضهن.

غير أن القرار الصادر، الإثنين، بعيد عما كانت تتوخاه النيابة العامة. فخلال المحاكمة التي أقيمت نهاية أكتوبر، طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة السجن ثماني سنوات في حق المغني الفرنسي الكونغولي البالغ 65 عامًا والذي حكمت عليه محكمة فرنسية في مرحلة البداية سنة 2019 بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة «المساس الجنسي» بإحدى الشابات التي كانت قاصرة عند حصول الوقائع فيما كفت الملاحقات بحقه بشأن الشابات الثلاث الأخريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
ليبيا في مهب الانتخابات!
وجهات نظر
النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب
وجهات نظر
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجلة «تايم» الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام