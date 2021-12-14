الشاعر وليد الغزالي يتعاون مع صابر الرباعي وخالد سليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 12:10 مساء
وليد الغزالي مع صابر الرباعي (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الشاعر الغنائي الشهير وليد الغزالي من عدد من الأعمال الفنية مع مجموعة من نجوم الغناء، منهم صابر الرباعي وخالد سليم وإياد جيان وأميمة طالب، وغيرهم.

معظم أغنيات الغزالي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون مع النجم التونسي صابر الرباعي في أغنية «ورحمة قلبي» من كلماته وألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب، في حين انتهى من وضع كلمات أغنية «دمر حياتي» للنجم المصري خالد سليم وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد.

كما وضع كلمات أغنية «مبروك يا قلبي» للمطرب إياد جيان، ألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب ويحضر العديد من المشاريع الغنائية الأخرى مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وليد يتعاون مع خالد سليم في أغنية «دمر حياتي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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