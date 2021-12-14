«مجمع اللغة» يحضر لاحتفالية اليوم العالمي للعربية

مجمع اللغة العربية في طرابلس يحضر لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (بوابة الوسط)

ينظم مجمع اللغة العربية بطرابلس الأسبوع المقبل بفندق كورنثيا، على مدى ثلاثة أيام (السبت، الأحد، الإثنين) احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وسيكون الافتتاح، السبت، في تمام الساعة العاشرة، وتقام أمسية شعرية في اليوم نفسه يحييها كلٌ من الشعراء محمد المزوغي، وعمر عبد الدايم، وعلاء الواسطي، ود. شعبان العبيدي، وعصام الفرجاني، وهود الأماني، وحسن إدريس.

ويتضمن اليوم الثاني ندوة علمية عن الدكتور علي فهمي خشيم، لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته تتناول إسهامه الأدبي وآفاق حراكه الثقافي.

ويشمل اليوم الأخير ورشة عن التدقيق اللغوي، مقسمة على جلستين، تبحث الأولى ثلاثة محاور وهي خصائص المدقق ومؤهلاته، وخصائص المستشار اللغوي ومؤهلاته، ومفردات التدريب ووسائله.

وتستعرض الجلسة الثانية المحور الرابع فيما يتعلق بمهارات المدرب الناجح، والخامس حول آلية التقييم ومنح التراخيص.

مجمع اللغة العربية في طرابلس يحضر لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (بوابة الوسط)

مجمع اللغة العربية في طرابلس يحضر لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (بوابة الوسط)

مجمع اللغة العربية في طرابلس يحضر لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (بوابة الوسط)