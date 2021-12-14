انتحار ممثلة إسبانية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 11:21 صباحا
الممثلة الإسبانية فيرونيكا فوركيه في مدينة ملقة الإسبانية في 6 مارس 2021 (أ ف ب)

كشف مصدر في الشرطة العثور على جثة الممثلة الإسبانية فيرونيكا فوركيه في منزلها في مدريد، معلنا أنها انتحرت.

وأوضح المصدر أن فوركيه (66 عاما،)، التي جسدت شخصية «كيكا» الشهيرة في فيلم يحمل اسمها من إخراج بيدرو ألمودوفار، وهي إحدى أكبر الممثلات شعبية في السينما الإسبانية في الثمانينات والتسعينات خصوصا في أفلام ألمودوفار، «انتحرت في منزلها في مدريد»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق «فرانس برس».

وكتب الممثل الشهير أنطونيو بانديراس عبر «تويتر» بعيد الإعلان عن الوفاة «وداعا فيرونيكا فوركيه. عملت قبل سنوات معها وأحفظ منها ذكرى امرأة طيبة وروحانية وشريكة رائعة في الأداء. أرقدي بسلام».

فيرونيكا فوركيه المولودة في مدريد سنة 1955 هي ابنة المخرج خوسيه ماريا فوركيه والكاتبة كارمن فازكيز-فيغو.

وبدأت عملها السينمائي تحت إدارة والدها في بداية السبعينات، وحصلت خلال مسيرتها على أربع جوائز «غويا» عن فئتي أفضل ممثلة (1988 و1994 عن «كيكا») وأفضل ممثلة في دور ثانوي (1987 و1988). كما كانت لها مشاركات في أعمال مسرحية وتلفزيونية.

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