«ويست سايد ستوري» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

رايتشل زيغلر (يسار) التي تؤدي دور ماريا في فيلم «ويست سايد ستوري» خلال العرض الأول للعمل في لوس أنجليس في 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة تصدر نسخة المخرج، ستيفن سبيلبرغ، الجديدة من فيلم «ويست سايد ستوري» إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية.

ويأتي ذلك في أيام العرض الأولى للنسخة الجديدة من الفيلم الاستعراضي، الذي حقق شعبية كبيرة بعد عرضه سنة 1961، حسب «فرانس برس».

وحصد الفيلم 10.5 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ما يتضمنه من موسيقى ومراجع تاريخية تعيد إلى النسخة الأولى للعمل، الذي عُرض على خشبات برودواي للمرة الأولى سنة 1957.

توني وماريا

مع موسيقى ألفها ليونارد برنستين وكلمات لأسطورة برودواي ستيفن سوندهايم الذي توفي أخيرا، يتبع الفيلم قصة الحب بين توني وماريا اللذين يعيشان في تنازع بين الأقارب والعائلة.

ويجسد الفيلم قصة منازعات بين عصابتي «جتس» و»شاركس» المتناحرتين على السيطرة على حي أبر ويست سايد في مانهاتن.

ويرى نقاد أن للفيلم حظوظا لأن يصبح أول عمل مستعاد يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم منذ «ذي ديبارتد» سنة 2006.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الجديد «إنكانتو» من إنتاج ديزني، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 9,4 ملايين دولار، ليصل إجمالي عائداته إلى 71.3 مليون دولار في ثلاثة أسابيع.

هذا الفيلم الذي ألّف موسيقاه التصويرية لين مانويل ميراندا، يروي قصة عائلة تعيش في مناطق كولومبيا الريفية لديها قوى خارقة، باستثناء الابنة ميرابيل التي تضطر في النهاية إلى إنقاذ الآخرين.

وفي المركز الثالث حل فيلم «غوستباسترز: أفترلايف»، تتمة الفيلم الشهير في الثمانينات، مع 7.1 ملايين دولار.

وتبعه في المركز الرابع فيلم ريدلي سكوت الجديد «هاوس أوف غوتشي» من نوع دراما الجريمة، مع 4.1 ملايين دولار. ويتولى آدم درايفر وليدي غاغا بطولة الفيلم الذي تدور قصته حول اغتيال ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية الشهيرة على يد قاتل مأجور استعانت بخدماته زوجته السابقة بقصد الثأر.

واحتل فيلم «إيترنلز» من إنتاج «ديزني» ضمن سلسلة أعمال عالم مارفل، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 3.1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي باقي المراكز في التصنيف:

6- «ريزيدنت إيفل: ويلكام تو راكون سيتي» (1.7 مليون دولار).

7- «كليفورد ذي بيغ ريد دوغ» (1.3 مليون دولار).

8- «كريسماس ويذ ذي تشوزن: ذي مسنجرز» (1.3 مليون دولار).

9- «دون» (857 ألف دولار).

10- «فينوم: لت ذير بي كارندج» (850 ألف دولار).