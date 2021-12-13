وفاة مؤلفة «مقابلة مع مصاص دماء» عن 90 عاما

الكاتبة الأميركية آن رايس في صورة التقطت لها في أكتوبر 2016 في لوس أنجليس (أ ف ب)

أعلنت عائلة الكاتبة الأميركية، آن رايس، وفاة مؤلفة روايات الخيال ومصاصي الدماء ومنها «إنترفيو ويذ إيه فامباير» («مقابلة مع مصاص دماء»)، السبت، عن 90 عامًا.

وكتب نجلها كريستوفر رايس، عبر صفحته على «فيسبوك»: «في ساعاتها الأخيرة ، جلست بجانب سريرها في المستشفى، مستذكرًا بإعجاب إنجازاتها وشجاعتها».

وأوضح أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات سكتة دماغية، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وكانت روايتها «إنترفيو ويذ إيه فامباير» التي صدرت العام 1976 وجددت نوع روايات مصاص الدماء اقتبست للسينما في فيلم لنيل جوردان من بطولة توم كروز وبراد بيت العام 1994.

وألفت آن رايس عشرات الكتب بيعت منها أكثر من 150 مليون نسخة في أنحاء العالم.

كذلك اقتبست رواية أخرى لها هي «كوين أوف ذي دامد» («ملكة الملعونين») للسينما العام 2002 من قبل مايكل رايمر.