بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 11:30 صباحا
بوستر أغنية «شكرا» لعبدالفتاح جريني وجميلة (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية «شكرا» للثنائي عبدالفتاح جريني وجميلة البدوي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على «يوتيوب»، كما تصدرت الترند المغربي والخليجي ونالت إعجاب كثر من محبي النجمين.

وتعتبر «شكرا» هي رابع تجربة تجمع بين جريني وجميلة بعد نجاحهما سويا، وهي من كلمات وألحان Mo Beazy وهي باللهجة المغربية البيضاء في طريقة جديدة ومختلفة يقدمها جريني للمرة الأولى عكس أعماله السابقة.

وتقول كلمات الأغنية:
شي غريب فيك خلاني.. تايه مادري شنو المهم.. إنتي السبب ما أنا سنجل في راحة شو جابك
ماشاء الله جمالك داني.. يا سكر أبي أضيف حلاوة على الحياة.. حبيتك أنا قبل ما أجيك
دا الحب اللي أبيه.. أضحي عليه.. ما في استحالة عيونها قتالة دقت لي قلبي خلتني في حالة
آه يرتي لها أنا في Mission Impoddible خطيرة خطيرة لعيلا بزاف وايلي وايلي
شكرا خليتي قلبي يحب تاني.. شكرا حبك شفي جرح الماضي.. شكرا كثير لي جابك لي.. مشكور أنا مشكور

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