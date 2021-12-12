الحرم اليوناني بالقاهرة يشهد أول حفل يجمع الفرعي وأمير عيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 11:40 صباحا
المغني الأردني الفرعي، يمين، والمغني المصري أمير عيد (خاص لـ بوابة الوسط)

أشعل الفنان الأردني طارق أبو كويك، الشهير بلقب «الفرعي»، أجواء وسط البلد عبر حفل غنائي ضخم احتضنه الحرم اليوناني في القاهرة.

وافتتحت السهرة الغنائية، السبت، بإطلالة للفنان أمير عيد، مغني فرقة «كايروكي»، الذي قدم خلال فقرته ما يزيد على عشر أغنيات من أشهر أعماله مع «كايروكي»، منها «صوت الحرية» و«اثبت مكانك»، مرورًا بأغنيات «جينا الدنيا في لفة» و«مع نفسي قاعد»، وأهدى أغنية «ليلى» لزوجته التي حرصت على حضور الحفل.

أما الفرعي فقد قدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة مزج فيها بين الغناء والراب بأكثر من عشرين أغنية، بداية من «ضلك ملاك» و«يا خيال» مرورًا بأغنيات «في العتمة» و«بين كل الناس»، ورائعته الشهيرة «انتي اتغيرتي ليه»، مع مزجها بأكثر من تسع أغنيات راب من بينها «هيعرفوا مين» و«ولاد الجبل» و«بلا ريش» وأغنية «صعبان» بمشاركة مغني الراب رابتور.

واختار الفرعي أن يحتفل مع جمهوره المصري بالعرض الحي الأول لمقتطفات من ألبومه الجديد «ناس من خشب»، المقرر ظهوره بدايات العام المقبل، من بينها أغنية «مدينة الملاهي» و«مرتاحة»، التي ظهرت للنور أخيرًا بشكل الـ«فيديو كليب».

وحرص الفرعي أن يفتتح جولة حفلات ألبوم «ناس من خشب» من مصر، الذي يأتي تتمة لثلاثية مشروع ألبوماته «الخشبية»، المعتمدة على تقديم أغانيها بالاتكال على الغناء وعزفه على الجيتار الخشبي «أكوستيك»، بداية من ألبومه الأول «صوت من خشب» الذي رأى النور منذ تسع سنوات، كما يأتي بعد أربعة أعوام من النجاح الجماهيري الذي لاقى الألبوم الثاني من الثلاثية «الرجل الخشبي».

المغني المصري أمير عيد (خاص لـ بوابة الوسط)
المغني الأردني الفرعي (خاص لـ بوابة الوسط)
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