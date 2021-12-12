دار الفنون تحتضن محطات هبة شلابي

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتُتح بقاعة دار الفنون، السبت، المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي، تحت عنوان «محطات»، الممتد خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر.

ووضعت الفنانة في هذا المعرض أفكارها وتصوراتها عبر فضاءات «digital Art»، محاولة في مجمل لوحاتها المواءمة بين الشكل والمضمون، مستفيدة من تقاطعات الضوء والظل ودفع عناصر التقانة لخدمة الهدف الرئيسي «الفكرة».

وتبين شلابي في إطلالتها الرقمية ما يمكن استثماره لصالح الصورة الأم، بتعدد مجالاتها بغية عمل حالة «ماكس» بين معطيات المحتوى المكاني ومدمجاته من الأشكال والخطوط والألوان، وكذا تصبح الشوارع والوجوه والمباني والأبواب والنوافذ، شبكة ملهمة لانسياب تلك الأبعاد داخلها للحصول على نفائس فوتوغرافية مصاغة بدفق جديد يمتاح من الخيال والتقنية.

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)

افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول للفنانة هبة شلابي تحت عنوان «محطات» (بوابة الوسط)