مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 10:09 صباحا
جون جيمس «مستر بيج» بريستون هو شخصية متكررة في المسلسل الشهير (الإنترنت)

تسبَّب مشهد في مسلسل «سكس أند ذي سيتي» في تراجع سعر أسهم إحدى الشركات في بورصة وول ستريت.

واضطرت شركة «بيلوتون» المصنعة للدراجات المنزلية إلى التعليق على وفاة شخصية «مستر بيغ»، في الجزء الجديد من مسلسل «سكس أند ذي سيتي»، بسبب حادث على أحد أجهزة العلامة التجارية، وفق «فرانس برس».

وفي أولى حلقات الموسم السابع من المسلسل الشهير، التي عرضتها للمرة الأولى، الخميس، قناة «إتش بي أو»، يتعرض جون بريستون (يؤدي دوره الممثل كريس نوث) المعروف باسم «مستر بيغ»، إلى نوبة قلبية بعد جلسة تمرين مكثف على دراجة منزلية ظهرت علامة «بيلوتون» التجارية بوضوح عليها.

وتحصل الحادثة ضمن مشهد طويل يستمر دقائق عدة، حتى أنها شكلت أساس العنوان الجديد للمسلسل «أند جاست لايك ذات» الذي يستعيد عبارة لبطلة المسلسل كاري برادشو (سارة جيسيكا باركر) التي يمكن سماع صوتها تقول «أند جاست لايك ذات... بيغ دايد» (وهكذا توفي بيغ).

ووصلت ترددات هذا المشهد حتى بورصة وول ستريت حيث تراجعت قيمة أسهم «بيلوتون» بأكثر من 10% في التبادلات الإلكترونية السابقة لافتتاح السوق.

وتراجعت قيمة سهم الشركة قرابة الساعة 17.00 ت غ، الجمعة، بنسبة 5.37% إلى 38.62 دولار، في أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

ولم ترد «بيلوتون» على أسئلة وكالة فرانس برس في الموضوع، غير أن المجموعة أرسلت إلى صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تعليق طبيبة القلب المعروفة سوزان شتاينباوم العضو في المجلس العلمي في «بيلوتون».

وقالت الأخصائية «مستر بيغ كان يعيش نمط حياة يصفه كثر بأنه فاحش»، إذ «كان يتناول المشروبات والسيجار وشرائح اللحم الكبيرة، وكان يواجه خطرًا جديًا لأنه تعرض لحادثة أولى في القلب شكلت إنذارًا له خلال الموسم السادس».

وأضافت «هذا الخيار لنمط الحياة وربما وجود سوابق عائلية تشكل في أحيان كثيرة عاملا مهمًا، هما سبب وفاته» وليس استخدامه دراجة منزلية.

وأشارت شتاينباوم إلى أن «استخدام دراجة بيلوتون ربما ساعده على تأخير هذه النوبة القلبية».

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