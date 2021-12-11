إلغاء مهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 03:07 مساء
فرقة سيرك تؤدي عرضا خلال مهرجان السيرك الدولي بنسخته الرابعة والأربعين في مونت كارلو بإمارة موناكو في 22 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان السيرك الدولي، في مونت كارلو، تأجيل النسخة الخامسة والأربعين، مجددًا، والتي كان مقررًا إقامتها الشهر المقبل إلى العام 2023.

وأوضح المنظمون في بيان أن «لجنة تنظيم مهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو (...) تأسف لإعلامكم بأنها بسبب الوضع الصحي في العالم، أُرجئت النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان السيرك، إضافة إلى المسابقة العاشرة لفناني السيرك الشباب نيو جينيريشن إلى يناير 2023»، وفق «فرانس برس».

وقال نائب رئيس المهرجان أورس بيلز «قومنا الوضع» خلال اجتماع «مع حكومة الإمارة (موناكو) وبالاتفاق معها، خلصنا إلى أن المخاطر كبيرة ونريد إجراء الاحتفالات في ظروف طبيعية نوعا ما».

وأضاف «كان ثمة غموض يكتنف وصول فنانينا الذين يأتون خصوصًا من أوكرانيا وروسيا وبلدان أخرى مصنفة ضمن المناطق الحمراء» (الخطر الوبائي الأعلى).

وللمرة الرابعة منذ إنشائه سنة 1974، يُلغى المهرجان الذي يشكل واجهة عالمية لأفضل عروض السيرك التقليدية، بعدما ألغي سابقًا بسبب وفاة أميرة موناكو غريس في حادث سنة 1982، وخلال حرب الخليج الثانية سنة 1991، وبسبب الأزمة الصحية العالمية سنة 2021.

وأطلقت إمارة موناكو المهرجان في فترة كانت فرق السيرك التقليدية تواجه صعوبات، وجعلت منه مرجعًا عالميًا في هذا المجال؛ إذ أصبح نسخة موازية لمهرجان كان السينمائي في فن السيرك ويستقطب أبرز الأسماء في هذا القطاع عالميًا.

ويمتد الحدث على عشرة أيام داخل خيمة سيرك يمكنها استيعاب ثلاثة آلاف متفرج. كذلك تشهد السهرة الاحتفالية الأساسية في الحدث عروض سيرك تمتد قرابة خمس ساعات بلا توقف وتنقلها قنوات تلفزيونية من العالم أجمع.

ويُقدّم هذا المهرجان على أنه أكبر حدث للسيرك في العالم ويشارك فيه أكثر من مئتي فنان من 20 بلدًا مختلفًا.

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