انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. السبت

ملصق دعائي لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (الإنترنت)

يقام، السبت، حفل افتتاح الدورة الأولي لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بدار الأوبرا المصرية، وتستمر فعالياته حتى 16 ديسمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم، ليكون المهرجان الأول من نوعه في مصر، الذي يهتم بالسينما التي تقدمها أكثر من 88 دولة وحكومة ومجتمعات ناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية غير الأم.

وأكد رئيس المهرجان دكتور ياسر محب أن «المهرجان رسالة وليس مجرد حدث ثقافي دولي، فهو رسالة تتماهى مع روح وثقافة مصر التي مثلها كمثل الثقافة الفرنكوفونية وأهداف المنظمة تدافع عن الحرية المسؤولة بجميع أشكالها، كحرية الفكر، والتعبير، والإبداع، عن طريق الفن السابع، القوة الناعمة الأولى، وأقوى الفنون الإنسانية وأكثرها تأثيرًا.. فوسط سوق سينمائية فرنكوفونية مزدهرة، تمتد من أفريقيا إلى الأميركيتين، مرورًا بمنطقة البحر الكاريبي والعالم العربي وأوروبا وآسيا، سوق تضم 88 دولة وحكومة يبلغ مجموع سكانها 1.5 مليار شخص، أي ما يمثل 16% من سكان العالم، ينفتح المهرجان على سينما غنية بالتجارب والمدارس والرؤى المختلفة التي تخدم تطوير وترويج السينما المصرية والفرنكوفونية بمختلف جوانبها الفنية والثقافية».

ولفت إلى أن مصر تعتبر من الدول الأساسية والمحورية النَشِطَة في المنظمة، وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية دائمًا، بضرورة دعم وتفعيل دور مصر في منظمة الفرنكوفونية، والذي طالما كان ولا يزال دورًا مؤثرًا ومحوريًا، يتماشى مع قدر مصر وشديد حرصها واهتمامها بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المنظمة.

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وأكد استقبال ما يزيد على ١٠٠ فيلم، منذ فتح باب التقديم فى مطلع سبتمبر، والذي استمر حتى بداية نوفمبر الماضي، والتي تم عرضها على لجنة المشاهدة واختيار الأفلام، للاستقرار وتحديد الأفلام المشاركة في جدول عروض الدورة الأولى من المهرجان، والتي من المقرر أن تستمر لخمسة أيام.. حيث يضم المهرجان مسابقة للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية، بالإضافة إلى مسابقة أخرى للأفلام القصيرة.

وأضاف «المهرجان يقدم برنامجًا سينمائيًا حافلًا بأهم وأحدث الأفلام المنتجة بالدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، حيث يقدم 12 عرضًا عالميًا أول داخل مسابقتيه الرسميتين، وهي مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، من بين 23 فيلمًا من 10 دول منها مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو، إضافة إلى عدد من الأنشطة والورش السينمائية، ومن بينها عرض الافتتاح والذي يعرض للمرة الأولى عالميًا وهو فيلم (النهاردة يوم جميل) إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الروائية الطويلة».

«النهاردة يوم جميل»

عبرت المخرجة نيفين شلبي عن سعادتها بأن يكون عرضها الأول للفيلم في الدورة الأولى للمهرجان، قائلة: «سعدت كثيرًا باختيار فيلمي الروائي الطويل (النهاردة يوم جميل) في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الأولى، فهذا يعتبر أول عرض للفيلم في مصر... أعجبت كثيرًا بفكرة المهرجان واختصاصه بعرض نوعية أفلام لها طابع فني وثقافة فرنكوفونية اعتدنا على متابعتها في المهرجانات الكبري لتميزها الكبير، واختيار فيلمي في افتتاح المهرجان كان بمثابة تقدير كبير لي، أتمنى أن أكون بقدر المسؤولية، ويحوز الفيلم على إعجاب الجهمور والنقاد، كما أتمنى دورة موفقة للمهرجان، وأن ياخذ مكانة كبرى ومميزة في مصر والعالم الفرنكوفوني».

يذكرأن الفيلم بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي إسلام وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل، مأخوذ عن المجموعة القصصية «هضبة المقطم» للكاتب علاء سليمان سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي وإخراجها أيضًا بعد سلسلة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والعديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولي، وإنتاج المخرج شريف مندور وعلاء سليمان.