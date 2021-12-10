محكمة: جاسي سموليت اصطنع «الاعتداء العنصري» عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 05:07 مساء
الممثل الأميركي جاسي سموليت خلال جلسة محاكمته في شيكاغو، 6 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

أصدرت محكمة في شيكاغو، الخميس، حكما بإدانة الممثل الأميركي، جاسي سموليت، بتهمة فبركة اعتداءٍ ذي طابع عنصري وينطوي على كراهية للمثليين العام 2019.

وكان سموليت ادعى أنه استهدف، وأثار منذ ذلك موجة من السخط في الولايات المتحدة، حسب «فرنس برس».

وكان الممثل الأسود المثلي جنسيا متهمًا بأنه «فبرك» الاعتداء الكاذب من خلال دفع 3500 دولار لشقيقين من التابعية النيجيرية، وكذب بعد ذلك على الشرطة في إفادته.

وسينطق بالحكم لاحقًا، ويواجه الممثل عقوبة السجن ثلاث سنوات، ولكن قد يحكم عليه فقط بأعمال المصلحة العامة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن وكيل الدفاع عن سموليت المحامي نينيي أوتشي قوله إن الممثل سيستأنف الحكم، واصفًا قرار المحكمة بأنه «غير متماسك». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب النطق بالحكم «نحن واثقون بنسبة 100% بأننا سنفوز في هذه القضية عند الاستئناف».

ودفع سموليت، وهو النجم السابق لمسلسل «إمباير» التلفزيوني، ببراءته طوال المحاكمة.

وزعم الممثل دائمًا أن اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب هاجماه ليلًا في 29 يناير 2019 في أحد شوارع مدينة شيكاغو في شمال الولايات المتحدة، وادعى أنهما ضرباه ووجها إليه شتائم عنصرية ومعادية للمثليين، ولفا حبلًا حول رقبته.

وأكد الممثل في إفادته أمام المحكمة الإثنين أن الاعتداء «لم يكن خدعة»، نافيًا الاتهامات كليًا.

وقال وكلاء الدفاع عن سموليت أن المعتديين عليه هما النيجيريان أبيمبولا وأولابينجو أوسوندايرو اللذان التقاهما خلال مشاركته في تصوير فيلم «إمباير»، وأنها أقدما على ذلك بدافع المال، وأحدهما من كارهي المثليين.

وأوضح الممثل أن مبلغ 3500 دولار الذي دفعه كان نظير تكاليف برنامج تدريب وتغذية وضعه أبيمبولا الذي حاول بعد ذلك من دون جدوى أن يحصل من سموليت على وظيفة حارس شخصي له.

استغلال
واتهم الادعاء الممثل بأنه فبرك الاعتداء كونه أراد استغلال الحادثة في محاولة لدفع مسيرته المهنية، ولأنه كان يلوم شركة الإنتاج لعدم إصدارها اي رد فعل بعد تلقيه تهديدات من خلال رسالة ومكالمة هاتفية.

وأدلى الشقيقان الأسبوع الماضي بشهادتين تدينان الممثل الأسبوع الماضي.

وادعى النيجيريان أبيمبولا وأولابينجو أوسوندايرو الأسبوع الماضي أنهما تلقيا مبلغًا ماليًا لشن هذا الاعتداء الكاذب.

وبحسب أبيمبولا أوسوندايرو ، كان الممثل «يتحدث عن الاستوديوهات التي لم تأخذ رسالة التهديد له على محمل الجد».

واضاف «قال لي بعد ذلك إنه يريد مني أن أضربه، وكان من المفترض أن أضربه ولكن ليس بشدة».

ووافق النيجيري لأنه شعر بأنه مدين للممثل، إذ حصل بفضله على دور صغير في المسلسل يمكن أن يساعده في حياته المهنية. كذلك نفى وجود علاقة عاطفية مع جاسي سموليت.

أما أولابينجو أوسوندايرو فروى كيف أخبره الممثل بخططه بالتفصيل، ولا سيما الإهانات التي يجب أن ينطق بها.

وكان الشقيقان فرا إلى نيجيريا بعد الهجوم وأوقفا لدى عودتهما الى شيكاغو في منتصف فبراير الماضي.

أما جاسي سموليت فوجهت إليه تهمة تقديم شكوى كاذبة، لكن التهم أُسقطت فجأة في مارس 2019 في مقابل عشرة آلاف دولار ويومي أشغال لخدمة المجتمع. واتُهم سموليت مجددًا في فبراير 2020 لدوره المزعوم في الاعتداء.

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