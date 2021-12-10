الجزائر تكرم الفنان الليبي علي أحمد سالم

الفنان الليبي علي أحمد سالم (أرشيفية: الإنترنت)

شهد حفل انطلاق فعاليات «الأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب»، ببومرداس في الجزائر بحضور كوكبة من الفنانين وجمهور غفير، تكريم الفنان الليبي علي أحمد سالم، صاحب دور بلال بن رباح في فيلم «الرسالة».

وعبر سالم عن فرحته التي لاتوصف بالالتفاتة الطيبة والمبادرة التكريمية الفنية من جمعية المنارة الثقافية لقورصو(بومرداس)، التي تهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والمحبة ما بين الشعبين الجزائري والليبي، حسب «وكالة الأنباء الجزائرية».

وقال المخرج الجزائري «عمر فطموش»، رئيس لجنة تحكيم الأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب،في كلمته بمناسبة حفل الافتتاح الذي جرت وقائعه في السادس من ديسمبر بقاعة العروض لجامعة امحمد بوقرة، أن «أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية في تنشيط وتنوير المجتمع والساحة الثقافية حول قضاياه المصيرية ومعالجتها وفق منظور فني ومسرحي مميز».

وفي مقابلة مع تلفزيون «الشروق»، عرضت القناة في الأستوديولقطات من مشاهد تعذيب سادة قريش لمؤذن النبي، بلال بن رباح، عقب إسلامه، لإجباره على التخلي عن دينه، ورده عليهم بترديد عبارة «أحد أحد.. الله أحد»، وفق «روسيا اليوم».

واعتذرت المذيعة حين رأت تأثر المممثل الليبي الكبير أمام هذا المشهد الذي وصفته بأنه من أقوى المشاهد في فيلم الرسالة، قائلة «آسفة دموعك غالية أيضا».

وأشرف على تنظيم هذه الأيام التي تتواصل على مدار ستة أيام تحت شعار «المسرح شباب متجدد»، جمعية المنارة الثقافية لقورصو، بالتنسيق مع عدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني.

ويتنافس على جائزة فتيحة بربار الذهبية لأحسن إخراج وأحسن نص مسرحي وأحسن عرض سينوغرافي وأحسن ممثل وممثلة، 8 أعمال مسرحية.