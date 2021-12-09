وفاة أول امرأة رُشحت للأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 04:56 مساء
لينا فيرتمولر في هوليوود، 28 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

توفيت، ليل الأربعاء - الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما المخرجة لينا فيرتمولر، ملكة الكوميديا الإيطالية وأول مخرجة رشحت لجوائز الأوسكار، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وكانت هذه المرأة ذات الشخصية القوية وروح الدعابة اللاذعة والتي بدأت مسيرتها كمساعدة للمخرج فيديريكو فيليني في فيلمه «ثمانية ونصف» من النساء القليلات مع ليليانا كافاني اللواتي فرضن حضورهن في السينما الإيطالية خلال ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وفق «فرانس برس».

واكتسبت فيرتمولر المولودة في روما في 14 أغسطس 1928 شهرتها العالمية بفضل فيلم «ميمي ميتالورجيكو فيريتو نولانوريه» (1972) الذي يسخر من المافيا والأعراف الصقلية.

وتابعت بالنمط السينمائي نفسه من خلال فيلم «داموريه إيه داناركيا» السياسي الذي تدور أحداثه في إيطاليا خلال مرحلة صعود الفاشية. ونال جانكاردو جانيني عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل في مهرجان «كان» العام 1973.

وفي العام 1974، أخرجت أحد أشهر أفلامها «ترافولتي دا أون إنسوليتو دستينو نيلاتزورو ماريه داغوستو» من بطولة جانكاردو جانيني أيضا، وهو كوميديا ساخرة تجمع بين حرب الجنسين والصراع الطبقي. وأعيد إنتاج الفيلم العام 2002 من خلال فيلم «دريفتينغ» للمخرج غاي ريتشي مع مادونا التي أدت دور البطولة إلى جانب أدريانو جانيني، نجل جانكارلو نفسه.

ورشح فيلمها «باسكوالينو سيتيبيليتزيه» (بالإنجليزية «سفن بيوتيز») العام 1977 لجوائز الأوسكار في أربع فئات، وجعلها أول امرأة ترشح لأوسكار أفضل إخراج. ونال الجائزة في نهاية المطاف جون دافيدسن عن «روكي».

وفي العام 2019، مُنحت جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرتها.

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