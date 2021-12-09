طرح بوستر «مربع برمودة» تمهيدا لعرضه في السينمات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 02:30 مساء
البوستر الرسمي لفيلم «مربع برمودة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «مربع برمودة» البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه في دور العرض بدءًا من 22 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، وترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

الفيلم تم تصوير مشاهده في عدد من المناطق المتفرقة منها شبرامنت، بالإضافة إلى شوارع القاهرة.

اسم الفيلم «مربع برمودة» وليس «مربع برمودا»، والمقصود بكلمة «برمودة» هو الشهر القبطي المعروف، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج «ذا جيت ميديا غروب» لصاحبها عاطف كامل و«يلو تيب تك» لصاحبها أحمد البطل، ومن بطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.

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