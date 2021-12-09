أسامة عبدالفتاح مديرا فنيا لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 01:21 مساء
الناقد السينمائي المصري أسامة عبدالفتاح (خاص لـ بوابة الوسط)

قرر رئيس مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» المخرج سعد هنداوي، تعيين الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبدالفتاح مديرًا فنيًا للدورة الـ23 للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 من مارس 2022.

جاء القرار عقب لقاء ثلاثي جمع كلًا من السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي، والناقد أسامة عبدالفتاح، حيث اجتمعوا، الأربعاء، بأعضاء لجنة اختيار أفلام الدورة الـ23 من المهرجان وذلك استعدادًا لبدء أعمال اختيار الأفلام المشاركة في هذه الدورة.

ويشغل أسامة عبدالفتاح منصب مدير تحرير جريدة «الأهرام المسائي» المصرية، ويكتب في النقد السينمائي بانتظام بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية الكبرى منذ العام 1994. وتولى مسؤولية صفحات السينما في العديد من الصحف اليومية والأسبوعية. شارك في تأسيس مجلة «الفن السابع» المتخصصة وكان آخر رئيس تحرير لها.

كما شارك في عضوية لجان تحكيم النقاد بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية، ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم المصري، وعمل مديرًا لمهرجان «الإسكندرية لدول البحر المتوسط»، ومستشارًا إعلاميًا لمهرجان «الإسماعيلية» وعضوًا في لجنة اختيار الأفلام «بالإسماعيلية» ويرأس مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

ونشر أسامة عبدالفتاح العديد من الكتب والدراسات المتخصصة في المجال السينمائي.

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