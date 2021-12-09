مزاد على غيتارين لكيث ريتشاردز وبول ماكارتني في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 10:27 صباحا
غيتار باس «هوفنر» موقّع من بول ماكارتني تطرحه للبيع دار «جوليانز» للمزادات في كاليفورنيا (أ ف ب)

من يتفوق على الآخر: «بيتلز» أم «رولينغ ستونز»؟ هذا الجدل المزمن في تاريخ الروك قد يجد بداية إجابة قريبًا في عالم المزادات بفضل تكنولوجيا «إن إف تي» الرائجة أخيرًا لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية.

ومن المتوقع أن يتخطى غيتار كان عائدًا لفرقة «رولينغ ستونز» مع فيديو موثق بشهادة أصالة «إن إف تي» يظهر كيث ريتشاردز وهو يوقّع على هذه الآلة من نوع «غيبسون آي إس-335»، سعر غيتار باس يحمل توقيع بول ماكارتني، خلال مزاد في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الشهر المقبل، وفق «فرانس برس».

وقال المدير التنفيذي لدار «جوليانز أوكشنز» المنظمة للمزاد مارتن نولان «أظن أن كيث ريتشاردز سيفوز بالمواجهة هذه المرة، بسبب الطابع المرح في ظل وجود تكنولوجيا +إن إف تي+».

وتلقى تكنولوجيا «إن إف تي» («نون فانجيبل توكنز» أو الرموز غير القابلة للاستبدال)، رواجًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة بعدما كانت مجهولة تمامًا قبل عام. وهي باتت محركًا أساسيًا للنمو في سوق المزادات على الفنون المعاصرة.

وتوقعت «جوليانز أوكشنز» أن يباع الغيتار المرفق بهذا الفيديو، المقدّم للمرة الأولى بتقنية «إن إف تي» من كيث ريتشاردز، بسعر يراوح بين ستة آلاف دولار وثمانية آلاف، فيما يراوح السعر التقديري لغيتار الباس من نوع «هوفنر» الموقّع من بول ماكارتني بسعر يراوح بين أربعة آلاف دولار وستة آلاف.

وتندرج هاتان الآلتان في إطار مزاد خيري يعود ريعه لتمويل الرعاية الصحية لأشخاص غير مقتدرين يعملون في قطاع الموسيقى.

وفي مؤشر إلى تبدل الأذواق مع مرور الزمن، فإن القطعة الأبرز في المزاد ليست عائدة إلى «بيتلز» أو «رولينغ ستونز» بل إلى فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي إس».

وقدّم نجوم البوب الكوريون الجنوبيون البزات السبع المصنوعة على مقاسهم التي ارتدوها خلال حفلة توزيع جوائز «غرامي» بنسختها الأخيرة. وتُقدّر قيمة هذه المجموعة بسعر يراوح بين 30 ألف دولار و50 ألفًا.

ويقام المزاد في 30 يناير بلوس أنجليس وعبر الإنترنت.

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