الكتاب الأميركيون اختاروا «غيت آوت» أفضل سيناريو لفيلم في القرن الـ21

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 03:51 مساء
نجم «غيت آوت» الممثل دانييل كالويا، يسار، ومخرجه جوردان بيل والممثلة أليسون ويليامز العام 2018 (أ ف ب)

اختار كتاب السيناريو الأميركيون فيلم «غيت آوت» أفضل سيناريو لفيلم سينمائي في القرن الحادي والعشرين، على الأقل حتى الآن.

وانتخب أعضاء نقابة كتاب السيناريو الأميركيين فيلم الإثارة هذا من العام 2017 الذي أخرجه جوردان بيل كأفضل سيناريو على مدار الأعوام الـ21 الأخيرة، وتصدر مجموعة مختارة تضم مجموعة من مئة عمل وعمل، وفق «فرانس برس».

واحتل فيلم «إيترنل سانشاين آند ذي سبوتلس مايند» من بطولة جيم كاري وكايت وينسلت المركز الثاني، متقدما على «ذي سوشيال نيت وورك» الذي يتناول تأسيس «فيسبوك» وعلى الفيلم الكوري الجنوبي «باراسايت» الحائز جائزة الأوسكار العام 2020.

ولاحظت نقابة كتّاب السيناريو عبر موقعها على الإنترنت أن «مفهوم الكتابة للشاشة الكبيرة يمر بأزمة وجودية».

ويأتي هذا الاختيار الجديد من كتّاب السيناريو بعد قائمة سابقة أصدرتها النقابة قبل 15 عاما تصدرها فيلم «كازابلانكا» الشهير من بطولة همفري بوغارت كأفضل سيناريو في كل العصور، تلاه «ذي غادفاذر».

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