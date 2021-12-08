انطلاق مهرجان «أصوات نساء» في تونس الأحد

المشاركات في مهرجان «أصوات نساء» (خاص لـ بوابة الوسط)

تحتضن مدينة سوسة التونسية فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان «أصوات نساء»، المقرر انطلاقه رسميا في قلب المدينة الساحلية، مساء الأحد.

وتُفتتح فعاليات «أصوات نساء» بحفل للفنانة التونسية وفاء الحرباوي، في حين يضم كل يوم حفلين متتاليين، بمشاركة تونسية مع كل من الفنانات سندس سعيدي ونسرين جابر وميسون فاتناسي إلى جانب الفنانة السورية بسمة جبر والفنانة السودانية آسيا مدني، في حين تحيي الفنانة الفرنسية كريستينا روزميني حفل ختام المهرجان مساء الأربعاء 15 ديسمبر.

وتشارك العروض السبعة في فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «أصوات نساء»، بعدما جرى اختيارها من أصل عشرات العروض التي تقدمت للمشاركة هذا العام، من قبل لجنة تحكيم المهرجان التي تضم الفنانة السورية ميس حرب، عرابة وضيفة شرف المهرجان ورئيسة لجنة التحكيم، كما ضمت اللجنة كل من فاخر حكيمة وزياد زواري وجليلة عجبوني وفالنتينا قسيسية.

ويهتم مهرجان «أصوات نساء» بتسليط الضوء على التجارب الغنائية النسوية، والاتكال على المشاريع الفنية في الموسيقى والغناء التي تقودها امرأة، ويأتي من تنظيم جمعية «نحن نحب سوسة» بالشراكة مع ولاية سوسة في تونس، ويعود هذا العام بسبع حفلات غنائية على مدار أربعة ليالي متتالية من الحفلات الرسمية التي يشهدها المسرح البلدي في مدينة سوسة.