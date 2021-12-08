الممثل الأميركي جاسي سموليت نفى اختلاق الاعتداء عليه العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:06 مساء
الممثل الأميركي جاسي سموليت خلال جلسة محاكمته في شيكاغو، 6 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

نفى الممثل الأميركي جاسي سموليت بشدة خلال جلسة محاكمته، الإثنين، أن يكون هو الذي فبرك اعتداءً ذا طابع عنصري وينطوي على كراهية للمثليين استهدفه العام 2019 وتبيّن أنه كاذب، وتسبب يومها في موجة من السخط في الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الممثل قوله في المحكمة إن الاعتداء «لم يكن خدعة»، نافيا أن يكون تحدث «في أي وقت عن خدعة» مع شركائه المزعومين، وفق «فرانس برس».

واتُهِم الممثل الأسود المثلي جنسيا الذي كان نجم مسلسل «إمباير» التلفزيوني بأنه «فبرك» الاعتداء الذي حصل في 29 يناير 2019 ودفع 3500 دولار لشقيقين من التابعية النيجيرية، وكذب بعد ذلك على الشرطة.

وبدأت محاكمته، الإثنين، وسط تغطية إعلامية محدودة جدا، إذ منع القاضي نقل غالبية المناقشات تلفزيونيا على الرغم من القيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد-19».

واتهم الادعاء الممثل بأنه أراد استغلال الحادثة في محاولة لدفع مسيرته المهنية.

لكن وكلاء الدفاع عنه أكدوا أن جاسي سموليت تعرض للاعتداء من قبل رجلين بدافع المال، أحدهما من كارهي المثليين.

ويواجه سموليت في حال إدانته عقوبة يبلغ حدها الأقصى السجن ثلاث سنوات.

وزعم الممثل سابقا أنه تعرّض للهجوم في أحد شوارع المدينة من قبل اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وادعى أنهما قاما بإهانته وتوجيه الشتائم العنصرية له وأنه كان ضحية رهاب المثليين.

وادعى النيجيريان أبيمبولا وأولابينجو أوسوندايرو الأسبوع الماضي أنهما تلقيا مبلغا ماليا لشن هذا الاعتداء الكاذب.

وبحسب أبيمبولا أوسوندايرو، كان الممثل «يتحدث عن الاستوديوهات التي لم تأخذ رسالة التهديد له على محمل الجد». وأضاف «قال لي بعد ذلك إنه يريد مني أن أضربه، وكان من المفترض أن أضربه ولكن ليس بشدة».

ووافق النيجيري لأنه شعر بأنه مدين للممثل، إذ حصل بفضله على دور صغير في المسلسل يمكن أن يساعده في حياته المهنية. كذلك نفى وجود علاقة عاطفية مع جاسي سموليت.

أما أولابينجو أوسوندايرو فروى كيف أخبره الممثل بخططه بالتفصيل، ولا سيما الإهانات التي يجب أن ينطق بها.

فر الشقيقان إلى نيجيريا بعد الهجوم وأوقفا لدى عودتهما إلى شيكاغو في منتصف فبراير الماضي.

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