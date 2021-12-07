العراق يستعيد «لوح غلغامش» التاريخي

لوح غلغامش الذي يقدر عمره ب3500 عام خلال عرضه في وزارة الخارجية العراقية، بغداد، 7 ديسمبر 2021 (أ ف ب|)

وصفت السلطات العراقية عودة «لوح غلغامش» التاريخي الذي يقدر عمره بـ3500 عام إلى موطنه بمساعدة الولايات المتحدة، بأنه «الانتصار» على سُرَّاق التاريخ والحضارة.

وجرى تسليم اللوح، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية فؤاد حسين والثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقال وزير الثقافة والآثار خلال المؤتمر إن لوح غلغامش «له أهمية كبيرة لأنه من أقدم النصوص الأدبية في تاريخ العراق».

واللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزء من «لوح حلم غلغامش» الذي يُعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية ويروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

وقال رئيس هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة، ليث مجيد، إن اللوح «سُرق خلال أعمال نبش في موقع أثري العام 1991» فيما كان العراق غارقًا في حزب الخليج الأولى.

واعتبر وزير الثقافة أن استعادة اللوح «رسالة لكل الذين هربوا آثارهم وتلاعبوا فيها وباعوها في المزادات العالمية، بأن المآل الأخير سيكون استردادها».

وأوضح وزير الخارجية أن العراق «تمكن من استعادة حوالى 17916 قطعة أثرية من دول عدة هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا وإيطاليا»، على مدى عام واحد.

ورأى في تسلّم هذه القطعة الأثرية «انتصارًا على المحاولات اليائسة التي تحاول سرقة تاريخنا العظيم وحضاراتنا العريقة ورسالة إلى كل من يسعى إلى تشويه هوية عراق ما بين النهرين».

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وكان تاجر أعمال فنيّة أميركي اشترى اللوح الأثري في 2003 من أسرة أردنية تقيم في لندن وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرّح للجمارك الأميركية عن طبيعة هذه الشحنة. وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتّحدة باعه التاجر في 2007 لتجّار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزوّرة.

وفي 2014 اشترت هذا اللوح بـ 1.67 مليون دولار أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر «هوبي لوبي» والمعروفة بنشاطها المسيحي من أجل عرضه في متحف الكتّاب المقدس في واشنطن.

لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبيّن له أنّ المستندات التي أُبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة.

وفي سبتمبر 2019 صادرت الشرطة هذه القطعة الأثرية، وتمت مصادرتها وفقا لقرار قضائي.

كذلك تسلّمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار خلال المراسم التي أقيمت الثلاثاء قطعتين أثريتين، إحداهما «كبش سومري» أعيدت بمساعدة الولايات المتحدة، والأخرى «لوحة سومرية» جرى استعادتها من بريطانيا.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق لنهب وسرقة على مدى عقود، خصوصًا بعد غزو العراق العام 2003 ودخول تنظيم الدولة (داعش) العام 2014.