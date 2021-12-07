طرح كمبيوتر مؤسس «ويكيبيديا» في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 10:53 صباحا
جهاز كمبيوتر كان يستخدمه مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز عند إطلاق الموسوعة الإلكترونية قبل عشرين عاما، خلال عرضه من دار كريستيز في نيويورك، 3 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

يُقام مزاد على جهاز كمبيوتر شخصي كان يستخدمه مؤسس «ويكيبيديا» جيمي ويلز عند إطلاق الموسوعة الإلكترونية قبل 20 عامًا، من تنظيم دار كريستيز.

ويتضمن المزاد أيضًا الصفحة الأولى من الموقع الشهير بنسق «إن إف تي» الرقمي، وفق «فرانس برس».

وعُرض الكمبيوتر في مقر دار كريستيز في مركز روكفلر في نيويورك، وهو جهاز «اي ماك» باللون الأحمر كان يستخدمه جيمي ويلز «ككمبيوتر شخصي من أجل عمليات التطوير والبحث عندما تم إطلاق الموقع في 15 يناير 2001»، وفق بيان لدار المزادات.

وأوضح بيتر كلارنت الأخصائي في الكتب والمنشورات لدى دار كريستيز أن المزاد يشمل قطعة رقمية بنسق «إن إف تي» المعتمد لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية، «أنشأها جيمي ويلز وتظهر شكل ويكيبيديا عندما أنشأها وأطلق صفحتها الأولى، مع عبارة Hello world».

وأشارت دار كريستيز إلى أن الصفحة المقدمة بنسق صورة JPEG، ستكون تفاعلية ويمكن للمشتري «تعديلها» من أجل «إعادة إنشاء تجربة بناء ويكيبيديا»، ثم «العودة إلى حالتها الأساسية باستخدام جهاز توقيت».

وقال جيمي ويلز في البيان إن ريع المزاد سيصب بجزء منه لتمويل مشروعه WT.SOCIAL، «وهي شبكة اجتماعية غير مركزية وغير تجارية تخلو من الإعلانات والتتبع وجمع البيانات والمعلومات المضللة». وتصف WT.Social نفسها على صفحتها الرئيسية بأنها «شبكة اجتماعية غير سامة».

وتُعرض كلا القطعتين للبيع على الإنترنت حتى 15 ديسمبر، بسعر يبدأ من 100 دولار لكل منهما، لكن كريستيز تأمل في بيعهما «بمئات آلاف الدولارات»، وفق بيتر كلارنت.

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