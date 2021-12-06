«الثقافة» تهدي جامعة سرت 150 عنوانا من إصداراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 05:39 مساء
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تهدي مجموعة من الكتب إلى مكتبة جامعة سرت ما بين علمية وتاريخية وأدبية (فيسبوك)

أهدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لنشر ثقافة مجموعة من إصداراتها الجديدة من الكتب الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية إلى مكتبة جامعة سرت.

وقالت الوزارة في منشور لها في «فيسبوك»: «في إطار خطة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لنشر ثقافة القراءة وتحفيز الشباب طلبة الجامعات الشريحة الأوسع في المجتمع على القراءة، أهدت الوزارة مجموعة من إصداراتها الجديدة من الكتب الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية لجامعة سرت».

وقال رئيس قسم الفروع والمنافذ بالإدارة العامة للمطبوعات في الوزارة، خالد الغرياني، إن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من وزيرة الثقافة، بهدف وضع الإصدارات الجديدة في متناول الطلبة، للمساهمة في بناء الشباب المبدع، ولفتح التبادل الثقافي والمعرفي بين الوزارة والجامعات الليبية.

وأضاف: «قدمت الوزارة ما يزيد على 150 عنوانًا بمعدل خمس نسخ من كل عنوان، توزّعت ما بين القصة، والشعر والتاريخ، والرواية وغيرها، وذلك مع نهاية فعاليات معرض سرت للكتاب الذي شاركت به الوزارة».

وتقدَّم رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر بالشكر إلى وزارة الثقافة على مشاركتها في المعرض، معتبرًا هذه الخطوة مساهمة للبحث العلمي في مدينة سرت.

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تهدي مجموعة من الكتب إلى مكتبة جامعة سرت ما بين علمية وتاريخية وأدبية (فيسبوك)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تهدي مجموعة من الكتب إلى مكتبة جامعة سرت ما بين علمية وتاريخية وأدبية (فيسبوك)
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