هند صبري أفضل ممثلة في جوائز «فرانكفون للسينما» عن «نورا تحلم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 02:11 مساء
هند صبري في مشهد من الفيلم التونسي «نورا تحلم» (خاص لـ بوابة الوسط)

فازت الممثلة التونسية هند صبري، بأفضل ممثلة من «جوائز فرانكوفون للسينما»، عن دورها في الفيلم التونسي «نورا تحلم»، وتسلم الجائزة بدلًا عنها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج الفيلم.

ووجهت هند لإدارة الجائزة رسالة مصورة باللغة الفرنسية، اعتذرت فيها عن عدم استطاعتها حضور الفعالية برواندا وتسلم الجائزة بنفسها، لارتباطها بالسفر إلى جدة من أجل المشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «البحر الأحمر السينمائي».

وأعربت عن سعادتها بهذه الجائزة لأنها تضم عددًا كبيرًا النجوم في الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تلقت دعمًا من دول فرانكفونية، وهو فخر كبير وشرف أن تحصل على جائزة عالمية بهذه القيمة ووسط كل هؤلاء النجوم.

وحصدت هند عن فيلم «نورا تحلم» جائزة أفضل ممثلة من «أيام قرطاج السينمائية»، ومن مهرجان «الجونة السينمائي».

وتنتظر الممثلة التونسية قريبًا عرض مسلسلها «البحث عن علا» عبر منصة «نتفليكس» قريبًا، الذي يتكون من ست حلقات بها عدد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة، في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.

وتنطلق أحداث المسلسل بعد حدث مصيري تشرع «علا عبدالصبور» في رحلة اكتشاف الذات والتعامل مع تحديات الواقع الجديد.

من ناحية أخرى، تواصل هند بعد عودتها تصوير فيلمها «كيره والجن» الذي تشارك بطولته مع النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويخرجه مروان حامد ويكتبه أحمد مراد وتنتجه «سينرجي فيلمز».

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