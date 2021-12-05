«دفاتر مايا» ضمن عروض آخر أيام «القاهرة السينمائي» الأحد

مشهد من فيلم «دفاتر مايا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض، الأحد، في آخر أيام مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الفيلم اللبناني «دفاتر مايا» وذلك للمرة الثالثة في أفريقيا، ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».

فيلم «دفاتر مايا» من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج. وتدور أحداثه حول «أليكس» التي تدخل إلى عالم والدتها «مايا»، وهي أم عزباء، تعيش بمونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة، دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها «مايا» إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينات، ترفض «مايا» فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرًّا في الغوص فيه.

وضمن عروض المسابقة الدولية، يعاد عرض فيلم «جسد ضئيل» (إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا) من إخراج لورا ساماني. تدور أحداث الفيلم بإيطاليا في بداية القرن العشرين، تلد «أجاثا» طفلة ميتة، بينما تمنع القوانين تعميد الأطفال الميتين، تقرر «أجاثا» خوض رحلة خطرة لتذهب إلى مكان قالوا لها إنه يعيد الأطفال الميتين للحياة مرة أخرى لتعميدهم.

وضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، يعاد عرض فيلم «هيا هيا» (الولايات المتحدة الأميركية) من إخراج مايك ميلز. تدور أحداثه حول «جوني» صحفي إذاعي عاطفي ومعسول الكلام يسافر عبر البلاد لإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من الأطفال حول أفكارهم المتعلقة بعالمهم ومستقبلهم.

وضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، يعاد عرض فيلم «قلب الغابة المظلم» (بلجيكا) من إخراج سيرج ميرزابكيانتز. تدور أحداث الفيلم حيث يعيش «نيكولاي» (16 عامًا)، بين مؤسسة الحاضنة والأسر المضيفة، وحيدًا ومسكونًا بفكرة هجره، ويحلم بتكوين أسرة عندما وصلت «كاميل» (15 عامًا)، مثيرة للاهتمام بوقاحتها إلى منزله، يقنعها «نيكولاي» بالذهاب والعيش معه في الغابة.

أما فيلم «عا أمل تجي» (لبنان) من إخراج جورج بيتر بربري، فيعاد عرضه أيضًا ضمن البانوراما الدولية. تدور أحداث الفيلم حول «إيتيان» الذي يصطحبه أصدقاؤه إلى عاهرة لأول مرة، ثلاثة مراهقين مضطربين في طريقهم لأن يصبحوا رجالًا، من خلال عديد الأحداث غير المتوقعة، يقوم «إيتيان» برحلة غير متوقعة داخل نفسه.

وفي نفس السياق، وضمن البانوراما الدولية، يعاد عرض فيلم «مجنون فرح» (فرنسا، تونس، الجزائر) من إخراج ليلى بوزيد، وأحداثه تدور، حيث يلتقي «أحمد» (18 عامًا) الفرنسي من أصل جزائري بـ«فرح» الفتاة التونسية الشابة، يكتشف «أحمد» مجموعة من الأدب العربي الحسي والإيروتيكي ويقع في حب «فرح» ويحاول مقاومة الرغبة.

ويختتم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» فعاليات دورته الـ43، مساء الأحد.