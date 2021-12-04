العراق يرمم «طاق كسرى» التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 02:21 مساء
عامل بناء في العراق ينظر إلى سقالات أقيمت لترميم معلَم طاق كسرى الاثري الذي يبلغ عمره 1400 عام ، وهو أكبر قوس من الطوب في العالم في المدائن ، جنوب بغداد في 24 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

يخضع معلَم طاق كسرى الأثري، الذي يبلغ عمره 1400 عام، والذي يُعد أكبر قوس مشيد من الطابوق في العالم، لأعمال ترميم، حسب السلطات العراقية.

ويعد النصب التذكاري الشهير الذي يعود إلى القرن السادس، والذي يقع على بُعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب العاصمة بغداد، آخر مبنى لا يزال قائمًا من العاصمة الإمبراطورية الفارسية القديمة قطسيفون، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ونفذت أعمال ترميم في هذا الموقع الأثري المعروف أيضًا باسم طاق كسرى من اسمه الفارسي، في العام 2013 بعد سقوط جزء ضخم بسبب الرطوبة الناجمة عن الأمطار الغزيرة. لكن الطوب الجديد أيضًا بدأ في التهالك بعد هطول الأمطار العام الماضي.

وقال وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، خلال جولة في الموقع، الأربعاء، إن الأعمال الجارية تهدف إلى وضع دراسات عن التربة وعن الأساسات و«تدعيم» الموقع القريب من ضفة نهر دجلة والمعرض لخطر تسرب المياه الجوفية.

وقال خبير الحفاظ على التراث، ديفيد ميشيلمور، الذي يعمل مع فريق من علماء الآثار من جامعة بنسلفانيا إن المرحلة الأولى من الأعمال «الطارئة» التي بدأت في مارس الماضي تنتهي الشهر المقبل. وأضاف أن «ما يتداعى حاليا ليس البناء الساساني الأصلي ، بل الترميمات الحديثة».

وقال: «كان هناك الكثير من إعادة الإعمار في 2013-2014، وربما يحتاج الأمر إلى إزالة كل هذا واستبداله». وبدأ بناء القوس العام 540 بعد الميلاد خلال حروب السلالة الفارسية الساسانية الطويلة مع الإمبراطورية البيزنطية.

وكان جزءًا من مجمع قصر شيد قبل ثلاثة قرون. يبلغ ارتفاعه 37 مترًا، وهو أكبر قوس مبني من الطوب في العالم.

وأوضح رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين إن المرحلة الحالية ممولة من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع («الف») بموازنة قدرها 700 ألف دولار. وأعرب عن أسفه «لأخطاء عدة» في الترميم السابق ، بينها «وضع طبقة أسمنتية فوق الطاق».

وأضاف أن «ثمة خططًا كبيرة لإعادة تأهيل الطاق وترميمه بشكل كامل لكي يكون بحالة ثابتة صلبة لا تتعرض لاهتزازات وانهيارات».

وأعلن صندوق التراث العالمي في العام 2004 أن القوس مهدد بالانهيار نتيجة تسرب المياه. وجاء سقوط بلاطة بطول مترين في أواخر العام 2012 ليؤكد دقة هذه التحذيرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
كاريكاتير
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما
رياضة عالمية
الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي
اقتصاد
واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف رجل
دولى
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ
رياضة عالمية
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح